1년 만에 3배 이상 성장 결실 ‘소재·부품·장비’ 관련 기업 집중 투자 운용 보수 50％ 공익 기금으로 적립

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 ‘NH-아문디 필승 코리아 펀드’의 순자산총액이 1조원을 돌파했다고 22일 밝혔다.

신한펀드파트너스에 따르면 지난 14일 기준 필승 코리아 펀드의 순자산총액은 1조150억원으로 집계됐다. 지난해 초 2950억원이었던 펀드 규모는 약 1년 만에 3배 이상 성장했다.

지난 20일 기준(A-e 클래스) 6개월 수익률은 67.72％, 1년 수익률은 120.16％에 달했다. 특히 2019년 8월 설정 이후 누적 수익률은 무려 349.85％로, 코스피 지수 상승률(153.7％)을 웃돈다.

필승 코리아 펀드는 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 ‘소재·부품·장비’ 관련 기업에 집중 투자하는 상품이다.

포트폴리오의 50％ 이상은 국내 공급망 강화 및 국산화 수혜가 기대되는 핵심 종목으로 구성하고, 40％ 이하는 글로벌 성장성과 탄탄한 펀더멘탈을 갖춘 주변 종목에 투자한다.

또 NH-아문디자산운용은 펀드 운용 보수의 50％를 공익 기금으로 적립하고 있다. 기금은 소부장 기술 분야 관련 대학의 장학금 지원 등에 사용된다.

신용인 NH-아문디자산운용 마케팅총괄부사장은 “설정 이후 6년 동안 쌓아온 견고한 기록이 국내 증시의 상승 흐름과 맞물려 1조원 돌파라는 결실을 거뒀다”며 “앞으로도 ‘코리아 펀드 시리즈’를 중심으로 한국 경제 성장의 결실을 고객과 함께 나눌 것”이라고 말했다.