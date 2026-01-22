[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신을 “바보”로 칭한 마이클 오리어리 라이언에어 CEO 말에 발끈하며 이 항공사를 인수해 CEO를 교체하고 싶다는 뜻을 보였다. 하지만 오리어리는 유럽연합(EU) 규정을 들어 그런 일은 불가능하다고 받아쳤다.

머스크는 지난 19일(현지시간) 자신이 소유한 엑스(X)에서 “라이언에어를 사서 이 회사의 정당한 통치자를 세울지” 묻는 설문조사 게시물을 올렸다.

머스크는 이에 앞서 라이언에어의 공식 엑스 계정에 답글로 “마이클 오리어리는 해고할 필요가 있다”며 “이 메시지를 그가 꼭 보게 하라”고 했다.

다른 글에서는 “너(라이언에어)를 인수하는 데 얼마나 들까?”라고 물은 후 ‘라이언’이라는 이름을 가진 인물을 라이언에어 CEO로 세우고 싶다는 내용의 게시물을 올리며 “그것이 너의 운명”이라고 했다.

블룸버그 통신과 영국 매체 인디펜던트지 등에 따르면 머스크와 오리어리 사이 갈등은 지난 16일 오리어리가 아일랜드의 라디오 방송 인터뷰에서 “나는 일론 머스크를 전혀 신경 쓰지 않겠다”며 “그는 바보다. 매우 부유하지만, 여전히 바보”라고 하며 시작됐다.

오리어리는 저가 항공사인 라이언에어 항공기에 머스크가 이끄는 스페이스X의 위성 인터넷 스타링크를 설치할지 묻는 말에 거부 뜻을 밝히며 “머스크는 비행과 항력에 대해 아는 게 하나도 없다”고 질타했다.

그는 “기체 상단에 안테나를 설치하려면 연간 약 2억~2억5000만달러가 들 것”이라며 “탑승객 한 명당 추가로 1달러씩 부담해야 한다는 뜻으로, 현실적으로 우리는 그 비용을 감당할 수 없다. 승객도 인터넷 사용료를 내지 않을 것”이라고 했다.

오리어리는 최근 인공지능(AI) 챗봇의 성적 이미지 생성으로 문제가 된 엑스를 “오물통”이라고 비난하기도 했다.

머스크는 이런 인터뷰 내용을 담은 영상에 “라이언에어 CEO는 완전한 바보다. 해고하라”고 받아쳤다.

하지만 21일(현지시간) 로이터, AFP통신 등에 따르면 오리어리는 이날 라이언에어 본사가 있는 아일랜드 더블린에서 기자회견을 열고 “EU 규정상 비유럽 시민은 유럽 항공사의 지분 절반 이상을 소유할 수 없다”고 밝혔다.

머스크는 남아프리카공화국 출신이다. 현재 남아공과 캐나다, 미국 복수 국적자다.

오리어리는 “만약 머스크가 라이언에어에 투자하고 싶다면 매우 좋은 투자가 될 것”이라며 “확실한 것은 그가 엑스에서 거두는 수익보다 훨씬 나은 투자가 될 것”이라고 했다.

그러면서 “머스크의 떼쓰기(tantrum) 덕분에 지난 5일간 예약이 2~3% 늘었다”며 “추가적인 홍보 효과를 준 것에 대해 감사하다”고 덧붙였다