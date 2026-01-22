“혁신당, 특검 공조 거부로 ‘민주당 2중대’ 입증”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 22일 정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당에 지방선거 전 합당을 제안한 것을 두고 “같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다”며 “합치라”고 일갈했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 관련 질문에 “개혁신당과 국민의힘의 경우는 계엄에 대한 입장이나 (여러 면에서) 선명한 차이가 있지만, 민주당과 혁신당은 분명히 같은 중국집”이라며 이같이 말했다.

그는 특히 조국혁신당이 ‘민주당 공천 헌금 의혹 특검법’ 공동 발의 제안을 거절했던 점을 꼬집었다. 이 대표는 “지난번에 특검과 관련해 같이하자고 제안했을 때 저희가 조국혁신당의 ‘야당 정체성’에 대해 물었다고 생각한다”고 지적했다.

이어 “(조국혁신당이) 사실상 (특검 공조) 거부 의사를 밝히면서, 조국혁신당은 많은 국민에게 민주당 2중대가 되고 싶어 하는 당으로 인식됐을 것”이라며 “그렇다면 사실 합치는 게 맞다”고 덧붙였다.

한편 이 대표는 ‘쌍특검(통일교·공천 헌금 의혹 특검)’ 추진으로 공조를 이어 가고 있는 국민의힘과의 선거 연대설에 대해서는 단호한 태도를 보였다. 그는 “호사가들이 계속 (쌍특검 공조와) 선거 연대를 연계해 얘기하는데 전혀 검토한 바도 없고, 저희 입장에서는 선거 연대를 할 이유가 없다”고 못 박았다.