[헤럴드경제=나은정 기자] 코스피가 장중 5000선을 돌파하면서, 국내 주가 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)에 투자해 온 이재명 대통령의 수익률도 크게 올랐다.

22일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오전 장 중 한때 전장 대비 2.23% 오른 5019.54를 기록해 사상 최초로 5000선을 돌파했다. 코스피 지수가 4000선을 돌파한 지 단 3개월 만이다.

이 대통령은 대선 후보 시절이던 지난해 5월 28일 ‘코스피 5000 시대’를 공약하며 국내 주가지수 ETF에 4000만원을 투자한 바 있다. 아울러 향후 5년간 매월 100만원씩 6000만원을 추가로 투자해 총 1억원어치의 ETF를 매수하겠다고 약속했다.

당시 이 대통령은 유튜브 방송을 통해 자신의 포트폴리오를 공개하며 코스피 5000 달성을 위한 장기 투자 의지를 공개적으로 드러내기도 했다.

이 대통령이 매수한 상품은 코스피200 지수를 추종하는 ‘KODEX 200’과 코스닥150 지수 상승 시 수익을 얻는 ‘KODEX 코스닥150’ ETF다.

연합인포맥스에 따르면 ‘KODEX 200’은 이 대통령 매수 시점 이후 지난 21일까지 103.27%의 수익률을 기록했다. ‘KODEX 코스닥150’도 같은 기간 31.40% 상승했다. 이를 단순 계산해도 이 대통령의 평가 이익은 2700만원을 웃도는 수준으로 추산된다.

앞서 대통령실은 지난해 9월 18일 종기 기준으로 이 대통령의 ETF 평가 이익이 1160만원(수익률 26.4%)라고 밝힌 바 있다. 이후 코스피가 가파른 상승 흐름을 이어가며 투자 성과도 그야말로 ‘대박’이 난 셈이다.

대통령이 개별 종목이 아닌 지수를 추종하는 ETF에 투자한 사실이 알려지면서 개인 투자자들의 관심도 크게 높아졌다. ETF는 산업 섹터별 주요 종목을 한 번에 담아 분산 투자할 수 있어 위험을 낮추는 동시에 퇴직연금과 ISA 계좌를 통한 장기 투자까지 가능해 개인 투자자들의 참여 폭을 넓혔다.

이에 따라 ETF 시장의 몸집도 빠르게 불었다. 금융투자협회에 따르면 ETF 순자산 총액은 지난해 6월 순자산 200조원을 돌파한 데 이어 약 7개월 만인 올해 1월 5일 300조원을 돌파(303조 5794억원)했다. 20일 종가 기준 순자산은 327조6912억원으로, 불과 11거래일 만에 27조원 이상 늘었다. 투자자 예탁금 역시 95조5260억원으로 100조원에 육박했다.

이진우 메리츠증권 리서치센터장은 “ETF를 통해 개별 종목보다는 업종, 테마 중심으로 투자금이 유입되면서 산업 섹터가 같이 오르는 경향이 나타났다”라며 “반도체뿐만 아니라 방산, 조선, 로봇 등 다른 테마주로도 증시 자금이 골고루 분산되는 효과가 나타나고 있다”고 분석했다.