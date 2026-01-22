[헤럴드경제=김진 기자] 롯데GRS가 운영하는 롯데리아는 ‘통다리 크리스피치킨버거’ 2종이 출시 후 2주간 누적판매량 100만개를 돌파했다고 22일 밝혔다.

통다리 크리스피치킨버거는 지난 6일 출시된 지 1주일 만에 50만개 판매를 기록했다. 목표 대비 210%의 판매량이다. 이는 지난해 출시된 인기 메뉴인 모짜렐라 버거 및 오징어·크랩 얼라이브 버거보다 빠른 속도다.

출시 후 14일간의 점포당 신제품 일 판매 수량을 비교한 결과, 크랩 얼라이브 버거 2종보다 140% 증가한 것으로 나타났다. ‘그릭랜치’와 ‘파이어핫’ 2종은 각 53%, 47%의 구성비를 보였다.

광고 캠페인은 영상 공개 4일 만에 유튜브 조회수 260만뷰를 달성했다. 본편은 유튜브와 인스타그램 통합해 2주만에 1000만뷰를 기록했다. 광고 시청자 중 81%는 10~30대다. CRM 연령대별 구매율을 분석 결과, 20~30대가 70% 비중을 차지했다.

롯데GRS 관계자는 “출시 직후부터 고객들의 뜨거운 반응을 얻으며 치킨버거 카테고리 내 판매를 견인 중”이라며 “기대 이상의 성과를 내며 치킨버거 시장 내 존재감을 빠르게 확대하고 있다”고 말했다.