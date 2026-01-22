파이널 6차전 승리…4승2패로 패권 파이널 MVP는 6승3패 거둔 김가영

[헤럴드경제=조용직 기자] 하나카드가 SK렌터카를 무너뜨리고 PBA 팀리그 통산 2번째 우승 트로피를 들어올렸다.

경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026 포스트시즌’ 파이널(7전 4선승제)에서 21일 하나카드는 SK렌터카를 상대로 5차전을 세트스코어 2:4로 패배했지만, 같은 날 이어지 6차전을 4:1로 승리했다. 이로써 하나카드는 합산 전적 4승2패로 정상에 올랐다.

2022-23시즌 창단한 하나카드는 2023-24시즌 첫 우승에 이어 2년 만에 팀리그 왕좌를 탈환했다. 또한 PBA 팀리그 최초 2회 우승팀으로 기록됐다.

하나카드는 이날 5차전에서 먼저 2세트를 선취했지만, 3세트부터 6세트까지 내리 패배해 우승 기회를 놓쳤다. 위기에 몰린 하나카드는 6차전을 세트 오더에 변화를 줬다. 1세트 남자복식에서 이번 파이널에 처음으로 출전한 신정주가 무라트 나지 초클루(튀르키예)와 합을 맞춰 에디 레펀스(벨기에)-응오딘나이(베트남)를 11-10(10이닝)으로 제치며 기선 제압에 성공했다.

하나카드는 2세트를 내줬지만 3세트 Q.응우옌이 응오를 15-9(5이닝)로, 4세트엔 초클루-사카이가 2이닝 만에 9-2로 완승하며 우승까지 한 세트만 남겼다.

승부를 끝내기 위해 나선 하나카드는 ‘에이스’ 초클루가 5세트에 다시 출격, 조건휘를 11-5(3이닝)로 꺾었다. 우승이 확정되자 초클루는 큐에 입을 맞추며 우승을 자축했고, 하나카드 선수들은 뛰쳐나와 초클루를 껴안았다.

하나카드가 우승으로 가는 길은 험난했다. 1라운드 우승으로 일찌감치 플레이오프 진출을 확정했던 하나카드는 5라운드에서 3승6패로 부진하며 정규리그 1위에서 3위로 추락했다. 파이널 직행을 노리던 하나카드는 준플레이오프로 미끄러졌다.

하지만 하나카드는 포스트시즌에 돌입한 이후 완전히 달라졌다. 준플레이오프(3전 2선승제)에서 2승1패로 크라운해태를 꺾은 데 이어, 플레이오프(5전 3선승제)에서는 웰컴저축은행을 3승1패로 제압하고 파이널 무대에 올랐다. 기세가 오른 하나카드는 파이널에서 ‘맞수’ SK렌터카까지 물리치며 최후의 승자가 됐다.

반면 2시즌 연속 정규리그 1위를 차지한 SK렌터카는 팀리그 최초 2연속 우승에 도전했지만, 2023-24시즌에 이어 파이널 무대에서 하나카드에 가로막혀 준우승에 머물렀다.

파이널 MVP(상금 500만원)는 ‘당구 여제’ 김가영이 차지했다. 김가영은 이번 파이널에서 6승3패 애버리지 1.278을 거두며 하나카드의 우승을 견인했다.

아울러 하나카드의 리더 김병호는 유일한 팀리그 3회 우승 선수로 올라섰다. 2020-21시즌 TS·JDX의 우승 멤버인 김병호는 이후 2023-24시즌 리더로 하나카드의 우승을 견인한 데 이어, 이번 시즌에도 우승컵을 다시 들어올렸다.

팀리그를 마친 PBA는 오는 25일부터 9일간 같은 장소에서 2025-0226시즌 마지막 정규투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’을 개최한다.