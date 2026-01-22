CEPI, MSD 백신 개발에 3000만 달러 지원 열안정성 높여 중저소득국 접근성 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스가 전염병대비혁신연합(CEPI)의 대규모 자금 지원을 바탕으로 차세대 에볼라 백신 개발 및 공급 안정화에 나선다.

SK바이오사이언스는 글로벌 제약사 미국 머크(MSD)가 CEPI와 ‘자이르 에볼라바이러스(Zaire ebolavirus)’ 백신 개발을 위한 펀딩 계약을 체결함에 따라, 개발 파트너사로서 핵심 프로젝트 수행 비용을 지원받는다고 22일 밝혔다.

이번 계약을 통해 CEPI는 MSD에 총 3000만달러(약 400억원)를 지원한다. MSD는 이 자금을 기반으로 SK바이오사이언스와 힐레만연구소에 위탁한 연구개발, 제조공정 개선, 임상시험용 백신 개발 등 주요 과제를 추진하게 된다.

이번 프로젝트의 핵심은 기존 에볼라 백신의 한계 극복이다. 현재 MSD가 보유한 에볼라 백신은 제조공정이 복잡하고 초저온 보관이 필수적이라 의료 및 물류 인프라가 취약한 지역에 공급하는 데 어려움이 있었다. 이에 협력사들은 백신 수율을 높이고 열안정성을 개선해 중저소득국(LMIC)에서도 원활하게 사용할 수 있는 백신을 개발한다는 목표를 세웠다.

역할 분담에 따라 힐레만연구소는 개량된 백신의 임상 개발을 주도한다. SK바이오사이언스는 자회사 IDT바이오로지카와 협력해 개량된 백신 원액(DS) 제조 공정과 완제(DP) 개발을 담당하며, 안동 L하우스의 공정 역량을 투입해 임상용 백신 생산에 박차를 가할 계획이다.

자이르 에볼라 바이러스는 감염 시 생존율이 50% 수준에 불과한 고위험 감염병이다. 최근 아프리카 일부 지역에서 재확산 조짐을 보이고 있어 국제사회의 안정적인 백신 공급 요구가 커지고 있다.

리처드 해쳇 CEPI CEO는 “이번 지원을 통해 MSD의 에볼라 백신이 보다 합리적인 가격으로 지속 공급될 수 있을 것”이라며 “치명적 감염병에 대한 글로벌 대응 역량을 강화해 더 많은 생명을 구하겠다”고 밝혔다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “에볼라와 같은 감염병 대응에는 글로벌 협력이 필수적”이라며 “CEPI 펀딩을 기반으로 백신 개발과 생산의 중추적 역할을 수행해 인류 보건에 실질적으로 기여하겠다”고 말했다.

이번 협력은 지난 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 공식 발표됐으며, SK바이오사이언스는 이를 통해 글로벌 백신 파트너십을 더욱 공고히 할 방침이다.