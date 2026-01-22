오는 5월 8일~10일까지 일본 지바현서 개최 앤팀, 코르티스, 투어스 등 케이팝 6팀 합류

[헤럴드경제=차민주 기자] 케이팝 팬·아티스트 페스티벌 ‘KCON(케이콘)’이 일본에서 2026년 첫 막을 올린다.

CJ ENM은 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 ‘KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)’을 개최한다고 22일 밝혔다.

CJ ENM은 케이팝이 글로벌 음악 시장의 주류로 자리한 가운데, 케이콘이 트렌드를 선도하는 플랫폼으로 활용되고 있다고 강조했다. 앞서 지난해 케이콘은 일본과 미국에서 개최돼, K-뷰티, K-푸드, K-콘텐츠 등 한국의 라이프스타일을 소개하기도 했다.

CJ ENM은 이번 케이콘에서 한층 진화한 ‘K-경험’을 선보인단 방침이다. 무대는 물론 케이콘에서만 경험할 수 있는 다양한 참여형 콘텐츠을 마련한다.

아울러 CJ ENM은 케이콘에 참여하는 1차 라인업도 발표했다. 먼저 한국과 일본 양국에서 밀리언셀러를 달성한 최초의 일본 아티스트인 ▷&TEAM(앤팀)을 비롯해, 데뷔 앨범 ‘EUPHORIA’로 초동 밀리언셀러를 달성한 △알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’로 미국 ‘빌보드 200’ 15위에 진입한 △코르티스(CORTIS)가 합류한다.

이어 싱글 ‘THE WINTER MAGIC’으로 발매 4일만에 밀리언셀러를 달성한 △INI(아이엔아이), 일본 아티스트 최초로 미국 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워드’ 후보에 오른 △JO1(제이오원), 오리콘 연간 ‘신인 랭킹’ 2위에 오른 △TWS(투어스)도 무대에 오른다. 이 외에도 더 많은 아티스트 라인업이 추후 공개될 예정이다.

더불어 CJ ENM은 올해 ‘케이콘 LA 2026’도 개최할 예정이다. 해당 케이콘은 오는 8월 14일부터 16일까지 미국 LA에서 개최된다. 보다 구체적인 내용은 추후 알려질 계획이다.

한편, 케이콘은 지난해 5월 개최된 ‘케이콘 재팬 2025’에서 오프라인 누적 관객 200만 명을 돌파했다. 이어 지난해 8월 열린 ‘케이콘 LA 2025’에서는 미국 LA시가 2025년 8월 1일을 ‘KCON Day(케이콘 데이)’로 지정한다고 발표하기도 했다.