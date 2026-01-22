350세대에 절수기기 3종(양변기용·주방용·샤워기용) 무상 지원

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시는 물 절약 문화를 확산하기 위해 ‘2026년 절수기기 보급 지원사업’을 본격적으로 추진한다고 22일 밝혔다.

올해는 작년보다 지원 대상을 넓혀 관내 저소득 취약계층까지 총 350세대에 가구당 절수기기 3종(양변기용ㆍ주방용ㆍ샤워기용)을 무상으로 지원한다.

시는 지난해 절수기기 보급 사업을 통해 관내에 총 1050개의 절수기기를 설치하며 물 절약 효과를 높였다. 그 결과 약 7441톤의 수돗물을 절감하고, 약 2396톤의 탄소 저감효과를 달성했다. 2025년 실시한 만족도 조사에서는 응답자의 99.7%가 ‘만족’ 이상으로 평가해 시민 참여와 호응도 역시 매우 높은 것으로 나타났다.

이번 사업은 양변기용, 샤워기용, 주방용 절수기기 3종을 지원하며, 지원 대상은 2001년 이전에 준공된 공동주택단지(입주자대표회의록 첨부 필수) 혹은 관내 기준 중위소득 63% 이하(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정 등) 중 절수기기 미설치 주택 350세대다.

신청은 현재 진행 중으로 오는 8월 30일까지 할 수 있다. 신청자는 입주자대표회의록(사업내용 포함), 지원 신청서, 유의사항 동의서 등을 준비해 시흥시 수도시설과(새재로 32, 2층)를 방문하거나 담당자 전자우편을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항과 서류 등은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판을 통해 확인할 수 있다.

서류 심사를 거쳐 최종 선정된 가구에는 4월부터 8월까지 순차적으로 현장 방문을 통해 절수기기를 설치할 예정이다.

장종민 시흥시 맑은물사업소장은 “지난해 사업을 통해 높은 만족도를 기록한 만큼, 올해는 지원 대상을 넓혀 취약계층까지 혜택받을 수 있도록 했다”며 “시민들과 함께 지속 가능한 물 관리 문화를 실천하고, 기후변화 대응에 이바지할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

시흥시는 이번 절수기기 보급 지원사업을 통해 시민들이 물 절약을 실천하고 기후변화 대응에 동참할 수 있도록 적극적으로 유도할 계획이다.