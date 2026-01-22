[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계백화점이 최근 서울 강남구 청담동에 선보인 웰니스 큐레이션 공간 ‘하우스오브신세계 청담’만의 설 선물세트를 새롭게 출시한다고 22일 밝혔다.

하우스오브신세계 청담은 웰니스에 초점을 맞춘 식품·패션·리빙·다이닝을 한 곳에 모은 공간이다. 강남점 ‘하우스오브신세계’의 성공 모델을 백화점 밖에 이식한 첫 사례다. 특히 식품관 ‘트웰브’는 청담 지역 주민뿐 아니라 트렌드에 민감한 젊은 고객이 찾아오는 핫플레이스로 등극했다.

신세계백화점은 이러한 트렌드를 반영해 하우스오브신세계 청담 단독 선물세트를 구성했다. 최고급 참기름과 올리브오일, 건식 숙성(드라이에이징) 한우와 방어회까지 다양하게 준비했다.

대표 상품으로는 국내산 참깨를 정교한 로스팅으로 완성한 참기름 2병으로 구성된 ‘프로제산내 엑스트라버진 참기름 2종 세트’(11만원)와 5대째 이어져온 스페인 약제사 가문의 연구로 탄생한 최상급 유기농 엑스트라버진 올리브유 세트 ‘씨엘로 이 띠에라 유기농 미니 올리브오일’(12만원)이 있다.

냉압착 방식으로 정제 없이 짜낸 올리브오일과 마카다미아오일, 달콤한 알룰로스로 구성된 ‘Ja:yu(자유) 웰니스 세트’(6만8000원)도 준비했다.

하우스오브신세계 청담에서 직접 드라이에이징한 3~7주차 등심과 채끝 등 고객이 원하는 부위를 골라 담을 수 있는 ‘트웰브 드라이에이징 한우세트’와 드라이에이징으로 감칠맛을 높인 ‘트웰브 건식숙성 방어회 세트(500g·11만원)’도 마련했다.

신세계백화점 식품담당 최원준 상무는 “하우스오브신세계 청담만의 타협 없는 기준으로 엄선된 웰니스를 실현하는 단독 명절 선물세트를 선보인다”며 “소중한 사람들에게 건강한 삶의 방식을 선물하는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.