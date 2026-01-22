오는 3월부터 고객 인도 필랑트 판매 가격 4000만원대

[헤럴드경제=정경수 기자] 르노코리아가 글로벌 플래그십 크로스오버 모델 ‘르노 필랑트’의 양산을 본격적으로 시작했다.

르노코리아는 지난 21일 부산공장에서 필랑트 양산 개시를 알리는 1호차 생산 기념 행사를 개최했다고 22일 밝혔다. 이날 행사에는 김기석 르노코리아 제조본부장과 박종규 노조위원장이 함께 참석해 주요 임직원들에게 격려 선물을 전달하는 등 노사 화합을 상징하는 프로그램도 함께 진행됐다.

필랑트는 르노가 글로벌 전략 차종으로 선보인 플래그십 모델로, 세단과 SUV(스포츠유틸리티차량)의 장점을 결합한 독창적인 크로스오버 스타일이 특징이다. 파격적이면서도 카리스마 있는 외관 디자인과 함께 프리미엄 ‘테크 라운지’ 콘셉트를 적용한 실내 공간을 갖췄다. 전면에는 ‘일루미네이티드 시그니처 로장주 로고’와 그릴 라이팅을 적용해 날렵하고 역동적인 이미지를 강조했다. 실내에는 헤드레스트 일체형 ‘퍼스트 클래스 라운지 시트’를 적용해 동급 최고 수준의 안락함을 제공한다.

파워트레인은 하이브리드 E-Tech 시스템을 탑재해 최고 출력 250마력의 성능을 발휘한다. 전 트림에 ‘액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)’ 기능을 기본 적용해 플래그십 모델에 걸맞은 주행 정숙성을 확보했다. 조수석까지 확장된 ‘openR(오픈알) 파노라마 스크린’은 향상된 하드웨어 성능을 기반으로 AI 기반 커넥티비티 서비스를 제공한다. 이와 함께 최대 34가지 첨단 주행 보조 및 안전 기능을 적용해 편의성과 안전성을 강화했다.

르노코리아는 필랑트 구매 고객을 위한 사후 관리 프로그램으로 ‘R:assure 프리미엄 케어 솔루션’도 함께 제공해 차량 컨디션을 최상으로 유지할 수 있도록 지원한다.

필랑트의 판매 가격은 4000만원대다. 1955대 한정으로 판매되는 런칭 에디션 ‘에스프리 알핀 1955’는 5219만원에 선택할 수 있다. 다만 필랑트는 현재 친환경차 정부 승인 절차를 진행 중이며, 친환경차 세제 혜택은 승인 완료 이후 적용될 예정이다.

전량 부산공장에서 생산되는 필랑트의 고객 인도는 오는 3월부터 시작되며, 테크노 트림은 3분기 중 출시될 계획이다.