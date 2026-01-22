서울시 자치구 중 최대 규모 예산 35억 원 확보…누적 사업비 197.3억 원 달성 올해 낙성대동 등 7개 동 7.5만m 정비 완료 및 주민 민원 우선 구역 집중 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 과학기술정보통신부 주관 ‘공중케이블 정비 지자체 평가’에서 5년 연속 최고 등급인 ‘상’을 획득, 대한민국 정비 사업의 선도 지자체임을 다시 한번 입증했다.

이번 평가 결과에 따라 구는 올해 서울시 자치구 중 가장 큰 규모인 35억 원의 정비 예산을 확보하는 쾌거를 이뤘다. 이로써 구가 그간 투입한 누적 사업비는 총 197.3억 원에 달하며, 정비 분야의 독보적인 위상을 공고히 했다.

구는 다세대 주택 밀집 지역이 많아 복잡하게 얽힌 공중선으로 인한 도시미관 저해와 안전사고 우려가 꾸준히 제기되어 왔다. 이를 해결하기 위해 구는 지난 2009년 한국전력 및 통신사업자와 정비 협약을 체결한 이래, 주민들의 보행 안전과 주거 환경 개선을 최우선 과제로 삼아 지속적인 정비 사업을 펼쳐왔다.

지난 2025년에는 ▲낙성대동 ▲청룡동 ▲신림동 ▲대학동 ▲서원동 ▲서림동 ▲성현동 등 7개 동에서 약 7만5000m에 이르는 공중케이블 정비를 성공적으로 마무리했다. 구는 이 과정에서 구민들의 불편 사항을 적극 수렴하고 사업자와의 긴밀한 협력을 이끌어내며 높은 평가를 받았다.

구는 올해도 대규모 정비사업을 이어갈 방침이다. 특히 주민 민원이 집중되는 지역을 우선적으로 정비 구역에 포함하고, 연초에 정비구역 확정을 마무리하여 더 많은 주민이 쾌적하고 안전해진 주거 환경을 체감할 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

박준희 구청장은 “5년 연속 우수구 선정은 쾌적한 도시를 만들기 위한 구민들의 관심과 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “앞으로도 하늘이 보이는 깨끗한 거리, 안전한 관악을 만들기 위해 공중케이블 정비에 최선을 다하겠다”고 말했다.