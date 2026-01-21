[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 “유럽은 옳은 방향으로 가고 있지 않다”고 질타했다.

트럼프 대통령은 이날 포럼 특별연설에서 “나는 누구를 모욕하려는 게 아니고, 그것을 인정하지 않겠다는 말을 하고 싶은 게 아니다”라며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 “최근 수십년 간 워싱턴과 유럽의 수도에서 경제 성장의 유일한 방법은 끝없이 증가하는 정부 지출, 통제되지 않는 대규모 이민, 아울러 끝없는 해외 수입을 통해서라는 게 상식처럼 여겨지게 됐다”고 지적했다.

그러면서 “이른바 ‘더러운 일’과 중공업이 다른 곳으로 보내져야 한다는 것, 그리고 저렴한 에너지는 ‘그린 뉴 스캠’(친환경 사기)으로 대체돼야 한다는 게 합의됐다”고 했다.

이는 이민 허용, 정부 지출 증가, 신재생에너지 도입, 주력 제조업의 해외 이전 등 미국과 유럽 국가들에서 일어난 현상을 통틀어 비판하며 본인의 정책이 옳다는 점을 강조한 맥락으로 읽힌다.

한편 트럼프 대통령은 지난해에는 다보스포럼에 직접 참석하지 않고 화상 연설만 했다.

하지만 올해는 6년 만에 직접 참석해 특별연설을 한 것이어서 세계 각국의 관심을 모았다.