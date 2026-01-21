PC방 창업 시장에서 재창업 비중은 브랜드 신뢰도를 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 레드포스 PC방(레드포스PC아레나)은 로열티를 받지 않는 운영 구조를 기반으로, 레드포스 PC방 출자 이후부터 현재까지의 내부 데이터 집계 기준 재창업 비중 60%를 기록하고 있다. 이는 동일 브랜드를 재선택한 점주 비중이 과반을 넘는 수치로, 운영 구조와 지원 체계에 대한 시장의 평가를 수치로 보여준다.

한편 레드포스 PC방은 전국 120호점 돌파를 앞두고 있으며, 아시아 1호점 개점을 준비하는 등 국내를 넘어 글로벌 확장 역시 속도를 내고 있다.

해당 브랜드는 최근 e스포츠 분야에서 빠른 성장세를 보이고 있는 프로 e스포츠 구단 농심 레드포스와, 누적 1,000여 개 이상의 PC방 오픈 경험을 보유한 국내 정상급 PC방 창업 컨설팅 기업 비엔엠컴퍼니가 함께 운영하고 있다.

e스포츠 콘텐츠 기획 및 운영 노하우를 보유한 구단과 상권 분석·매장 설계·운영 컨설팅 등 PC방 창업 전반에 대한 실무 경험을 축적한 전문 기업이 협업 구조를 이룬 것이 레드포스 PC방의 큰 특징이다. 이를 통해 레드포스 PC방은 단순한 PC방 브랜드를 넘어, e스포츠 콘텐츠와 매장 운영 시스템이 결합된 경쟁력 있는 운영 모델을 구축해 나가고 있다.

레드포스 PC방의 가장 큰 차별점이자 점주들의 만족도가 높은 부분은 바로 로열티를 평생 무상으로 제공하는 운영 정책이다. 레드포스 PC방은 창업 및 재창업 과정에서 점주가 가장 부담을 느끼는 고정비 구조를 근본적으로 낮추고 있다. 이는 단기적인 창업 혜택에 그치지 않고, 장기 운영을 전제로 한 수익 구조 개선에 초점을 맞춘 정책이다.

이 같은 운영 방식은 실제 점주 만족도와 재창업 비중 증가로 이어지고 있으며, 동일 브랜드를 다시 선택하는 사례가 지속적으로 나타나고 있다는 점에서 프랜차이즈 경쟁력을 보여주는 지표로 평가된다.

이와 함께 레드포스 PC방은 브랜드 운영 과정에서 점주 지원을 일회성에 그치지 않고 지속적으로 이어가고 있다. 전년도 지원으로 매장 운영에 실질적인 도움이 되는 △점주 베트남 상생 워크샵 △배홍동 750박스 지원 △린도 초콜릿 4만개 전 매장 공급 등 주요 식음료 물자 지원을 정기적으로 진행하며, 운영 부담 완화와 매출 활성화를 동시에 도모하고 있다.

㈜비엔엠컴퍼니 서희원 대표는 “비엔엠컴퍼니는 실제 PC방을 운영하며 축적한 경험과, 누적 1,000여 개 매장을 오픈해 온 과정에서 쌓은 모든 노하우를 점주들에게 집약해 제공하고 있다. 현재 레드포스 PC방 점주 10명 중 6명이 추가 매장 오픈을 선택하고 있다는 점은, 본사에 대한 신뢰와 운영 모델의 경쟁력을 보여주는 의미 있는 결과라고 생각한다”며 “점주들이 다시 선택해준다는 사실 자체가 무엇보다 감사한 성과”라고 덧붙였다.

또한 “비엔엠컴퍼니는 점주들과의 밀접한 소통을 가장 중요한 운영 원칙으로 삼고 있으며, 현장의 목소리에 즉각 대응할 수 있는 솔루션을 통해 오늘보다 내일 더 나은 매장 운영 환경을 만들어가는 데 집중하고 있다”고 전하며, “현재 약 840명의 점주 및 예비 점주가 참여하는 공식 오픈채팅방을 운영 중이다. 운영 이슈와 현장 의견을 실시간으로 공유하고, 임직원들 역시 수시로 점주들과 직접 소통하며 24시간 매장을 책임지는 점주들의 입장을 깊이 이해하려 노력하고 있다”며 “앞으로도 성과와 기회를 투명하게 공유하고, 점주와 본사가 함께 성장하는 구조를 지속적으로 만들어가는 것이 레드포스 PC방의 핵심 방향”이라고 밝혔다.

이어 그는 “레드포스 PC방의 2026년은 한 단계 더 도약하는 성장의 해가 될 것”이라며 “농심 레드포스와 함께 베트남 출자를 준비하고 있으며, 아시아 1호점인 베트남 호치민 현지 매장 오픈도 임박한 상황이다. 정식 오픈 전임에도 불구하고, 현지에 설치된 현수막만을 보고도 문의가 이어지고 있어 베트남 현지에서 직접 미팅을 추진하고 있다”며 “그만큼 베트남 시장에서 레드포스 PC방에 대한 기대감이 높다는 것을 체감하고 있다”고 설명했다.

끝으로 그는 “국내에서 검증된 운영 모델과 브랜드 경쟁력을 기반으로, 해외 시장에서도 점주와 함께 성장하는 구조를 안정적으로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

이처럼 레드포스 PC방은 로열티를 무상으로 제공하는 운영 구조를 통해 점주의 고정비 부담을 낮추고, 그 결과를 재창업 비중 60%라는 수치로 증명해내고 있다. 본사가 수익을 가져가기보다 점주의 지속 가능한 운영을 우선에 둔 구조가 실제 성과로 이어지고 있다는 점에서, 레드포스 PC방이 제시한 운영 모델은 PC방 창업 및 재창업 시장에서 하나의 기준으로 자리 잡고 있다. 레드포스 PC방은 앞으로도 로열티 무상 정책과 현장 중심의 지원을 기반으로, 점주와 함께 성장하는 창업 공식을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.