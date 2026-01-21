“국민에게 총구 겨누는 반란행위와 같다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 21일 통일교 외 개신교 등 다른 종교의 정교유착 문제를 지적하고 “심지어 ‘이재명 죽이라’고 반복해 설교하거나 ‘이재명이 죽어야 대한민국이 산다’는 제목으로 설교하는 곳도 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 “개신교는 대놓고, 조직적으로는 잘 하진 않았는데 최근에 아예 대놓고, 조직적으로 하는 경우가 생겨나고 있다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 계속해서 정교유착을 두고 “나라가 망하는 길”이라며 “반드시 뿌리를 뽑아야 한다”고 강조했다. 또한 거듭해서 “조직적으로 종교적 신념을 정치적 도구로 활용하는 것은 허용되지 않는다”고도 했다.

이어 이 대통령은 “이게 얼마나 나쁜 짓, 위험한 짓인지 잘 모르고 권리인 줄 안다”며 “나라를 지키라고 총을 줬더니 마음대로 쏘겠다며 국민에게 총구를 겨냥하는 반란 행위와 똑같다”며 강한 경계심을 드러냈다.

또한 이 대통령은 “언론 보도에 의하면 신천지가 오래전, 2000년대 초반부터 정치 개입을 했다는 근거가 나오는 것 같다”며 “통일교도 많이 개입한 것 같다”고 짚었다.

이날 이 대통령은 “종교적 신념과 정치적 성향이 결합해 버리면 양보가 없다”며 “일부 개신교도 수사해야 하는 것 아니냐는 주장이 있었다. 일단 경계가 불분명해 지금은 놔두고 있는데 자연스럽게 수사해야 하지 않을까”라고 생각을 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 “밭갈이할 때 큰 돌부터 집어낸 다음 자갈과 잔돌을 집어내야지, 한꺼번에 다 집어내려면 힘들어서 못 한다”며 “일단 큰 돌부터 집어낸 다음 자갈을 집어내는 단계가 올 것”이라고 예고했다. 검경 합동수사본부가 정교유착 의혹을 수사하는 가운데 개신교까지 수사범위가 넓어질 수 있음을 내비친 것이다.

이 대통령은 통일교 관련 특검 논의와 관련해 “속으로는 안 하고 싶은데 겉으로만 하자고 말하는 것이라는 생각에 (특검 합의가) 안 될 것 같아 될 때까지 일단 (검경에) 수사하라고 지시한 것”이라고 덧붙였다.

이어 이 대통령은 “하기 싫다고 하면 혼날 것 같으니까 하고 싶다고 말은 하지만 실제로는 안 하는 게 많다”며 “대표적인 게 대장동 특검으로, 제가 야당 때 하자고 했는데 저를 (특검을) 안 하고 싶은 사람 만들더라”라고 말하기도 했다.

끝으로 이 대통령은 “수사를 안 하도록 하는 것이 (야당의) 목표가 아니었나 하는 생각이 든다”며 “특검 출범 전까지 최선을 다해 신속하고 엄정하게, 너와 나, 지위고하를 가릴 것 없이 (수사) 하겠다”고 했다.