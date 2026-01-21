“트럼프 반복적 위협에 힘 합쳐 단호하고 비례적 대응” 마크롱 “美, 무역으로 유럽 약화·종속시키려 해” 유럽 극우세력도 반감…“주권 위협은 용납 못해” 유럽 기업들은 “감정적 대응 배제해야”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합을 위해 관세 위협까지 동원하자 유럽 지도자들이 일제히 비판하며 단결하는 모습을 보이고 있다. 한때 트럼프 행정부에 우호적인 입장을 보였던 유럽 극우정당도 유럽의 안보와 경제적 이익을 침해하려는 트럼프 대통령에 비판의 목소리를 내고 있다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 20일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연설에서 미국이 그린란드 갈등을 이유로 유럽의 오랜 동맹국들에 징벌적 관세를 때린 것에 대해서 경고했다.

그는 “사업에서처럼 정치에서도 합의는 합의다. 친구들이 악수할 때 그것은 의미를 지녀야 한다”며 미국과 유럽이 지난해에 무역 합의를 맺었음을 일깨웠다. 그러면서 유럽을 상대로 한 트럼프 대통령의 추가 관세 부과 계획을 “실수”라고 표현하며 트럼프 대통령의 반복적인 위협에 유럽은 ‘단호하고, 단결되고, 비례적인’ 대응을 할 것이라고 말했다.

이어 “우리를 퇴보의 소용돌이로 밀어넣는 것은 우리 양쪽이 전략적 무대에서 배제하려 노력해온 바로 그 적대 세력만 도와주는 꼴이 될 것”이라고 우려했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령는 이날 WEF에서 “미국이 무역을 통해 우리의 수출 이익을 훼손하고 최대한의 양보를 요구하며 공개적으로 유럽을 약화하고 종속시키려고 경쟁하고 있다”며 특히 미국이 “용납할 수 없는 관세를 영토 주권에 대한 지렛대로 사용하고 있다”고 비판했다.

그는 그러면서 이런 위협에 대응하기 위해 유럽 내에 “전략적·경제적 주권을 구축하기 위한 더 많은 협력이 필요하다”고 촉구했다.

바르트 더베버 벨기에 총리 역시 다보스 패널 토론에서 “우리는 단결해야 하고, (트럼프에게) ‘당신은 레드라인을 넘고 있다’고 말해야 한다”며 “우리가 함께 서지 않으면, 갈라진 채로 서게 될 것”이라고 말했다. 에바 부슈 스웨덴 부총리도 과거 일부 유럽 지도자들이 해왔던 것처럼 트럼프를 칭찬과 아부로 달래려는 시도는 통하지 않을 것이라고 로이터통신에 전했다.

그간 트럼프 대통령에 우호적이던 유럽의 극우 정당들 역시 그린란드 병합 의지에 대해 비판의 목소리를 내고 있다.

프랑스 극우 정당 국민연합(RN)의 조르당 바르델라 대표는 “한 국가의 주권에 대한 위협은 용납할 수 없다”며 “상업적 협박도 마찬가지로 용납할 수 없다”고 말했다.

영국 이코노미스트는 “트럼프 대통령의 최근 위협은 일부 유럽 민족주의자들을 불편하게 만들었다”며 “마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)와 밀착해왔던 알리스 바이델 독일을위한대안(AfD) 공동대표는 트럼프 대통령이 다른 나라에 간섭하지 않겠다는 대선 공약을 어겼다고 선언했다”고 전했다.

한편 WEF에 참석한 일부 고위 은행가 및 기업 임원들은 유럽 지도자들이 감정적인 대응을 하고 있다며 실용적인 접근이 필요하다고 지적했다. 이들은 유럽이 트럼프 대통령의 노골적인 발언에만 반응하지 말고 협상에 나서야 한다고 제언했다고 로이터통신은 전했다.

한 익명의 고위 은행 관계자는 로이터에 “(유럽 정상들이) 트럼프의 행보와 발언에 모욕감을 느껴 대화조차 하려 하지 않는다”고 지적했다.

EU 지도부는 그린란드 병합을 원하는 미국이 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹을 상대로 무력 사용 가능성과 유럽 8개 국가에 대한 추가 관세까지 발표하자 오는 22일 브뤼셀에서 긴급 정상회의를 소집할 예정이다.