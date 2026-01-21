[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사와 임종식 경북도교육감이 21일 도청에서 만나 대구·경북 행정통합과 관련해 교육 분야 주요 현안에 대해 논의했다.

이날 이 지사와 임 교육감은 교육 부분은 다른 시도 등 전국적으로 교육부와 함께 논의가 필요다는데 공감했다.

또 양측은 행정통합 추진 과정에서도 교육자치의 독립성과 교육의 공공성이 흔들림 없이 보장돼야 한다는 점에 대해서도 의견을 모았다.

이철우 지사는 “교육 통합이나 자치는 여기서 결정할 부분이 아니고 다른 시도 등 전국 공통 사항”이라며 “우리가 통합하고 싶다고 (결정)하는 것이 아니고 전국적으로 결정할 문제”라고 말했다.

그러면서 “교육 자체를 어떻게 할 것인가는 별도의 문제로 다음에 어떤 방향이 더 좋은지 논의가 이뤄지고 결정돼야 한다”며 “대구·경북만 ‘통합한다, 안 한다’를 결정하기 힘들고 다른 시도도 어떻게 하는지 전국차원에서, 교육부 차원에서 논의가 될 것으로 본다”고 예상했다.

이에 대해 임 교육감도 “앞으로 통합을 위한 특별법을 만들 텐데 교육자치에 관한 내용이 빠질까 걱정이 되는 부분이 있고 대구시교육감과도 이 부분을 협의할 생각”이라고 밝혔다.

또“이번 논의를 계기로 교육자치를 전제로 교육 격차 해소와 지역 간 균형발전 방안을 함께 검토할 필요가 있다”며 “경북교육청은 이미 2024년 8월 구성된 통합대응단과 실무협의회를 중심으로 행정통합 대응을 지속적으로 추진하고 현장과의 소통을 강화해 교육공동체의 의견을 정책에 반영할 계획”이라고 설명했다.