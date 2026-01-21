원스톱 수출·수주지원단 수출금융 간담회 개최 권역별·산업별 맞춤형 수출금융 정보 제공 계획

[헤럴드경제=양영경 기자] 원스톱 수출·수주지원단이 21일 6개 정책금융기관과 함께 올해 수출금융 지원 방향을 공유하고 협력 강화에 나섰다.

원스톱 수출·수주지원단은 이날 한국수출입은행에서 수출금융 협의체(Fin-eX)를 구성하는 6개 정책금융기관과 수출금융 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 대외 불확실성이 확대되는 상황에서 기관별 수출금융 지원계획을 점검하고 향후 협력 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

유법민 지원단 부단장은 모두발언에서 “지난해 우리나라 수출은 어려운 대외 여건 속에서도 역대 최대인 7097억 달러를 달성했다”면서도 “높은 환율 변동성과 공급망 리스크, 주요 수출국의 무역장벽 강화 등으로 올해 여건 역시 녹록지 않은 상황으로 수출 모멘텀 강화를 위해 지속적인 기업 지원이 필요한 시기”라고 밝혔다.

이날 간담회에서 한국수출입은행은 안공지능(AI) 전환과 전 밸류체인 지원을 위한 특별 프로그램을 통해 향후 5년간 20조원을 공급하고, 반도체·바이오 등 첨단전략산업 지원 규모를 전년보다 5000억원 늘린 8조5000억원으로 확대하겠다고 밝혔다. 한국무역보험공사는 대·중소기업 상생금융과 지역별 성장엔진 산업을 중심으로 중소·중견기업에 총 114조원의 무역보험을 공급한다.

중소벤처기업진흥공단은 중소기업의 해외 진출을 지원하기 위해 해외법인지원자금을 700억원으로 확대한다. 이는 전년 대비 89억원 증액된 규모다.

신용보증기금은 수출지원 보증 프로그램을 통해 총 15조5000억원 규모의 보증을 제공하고, 기술보증기금 역시 AI·바이오·방산 등 6대 핵심성장엔진 산업을 중심으로 3조6000억원 이상의 보증을 지원할 방침이다. IBK기업은행은 원스톱 수출 성장지원 대출을 신설해 2조2000억원 규모의 수출금융을 공급할 예정이다.

지원단은 다음 주 수출기업 금융지원 프로그램 설명회를 시작으로 권역별·산업별 맞춤형 수출금융 정보를 제공하고, 현장 밀착형 애로 해소 노력을 이어간다는 계획이다.

유 부단장은 “향후 대외여건 악화에 대응해 위기 업종에 대한 지원을 강화하는 한편 기업들의 환위험 대응 역량 강화, 원자재 수급 등 공급망 리스크 관리 등을 위한 설명회를 정책 금융기관들과 긴밀히 협의해 추진하겠다”고 밝혔다.