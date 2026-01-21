독자 성분 c-PDRN 함유로 피부 장벽 강화 미산성 포뮬러 적용해 민감 피부 자극 최소화

[헤럴드경제=최은지 기자] 재생의학 전문기업 파마리서치의 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 ‘리쥬란코스메틱’이 클리닉 라인의 신제품 ‘리쥬란 피에이치(pH) 밸런싱 젤 클렌저’를 출시했다고 21일 밝혔다.

이번 신제품은 리쥬란코스메틱만의 독자 성분인 ‘c-PDRN’과 식물 유래 추출물을 함유해 세정 단계부터 피부 장벽을 보호하고 건강한 피부 환경을 유지하는 데 도움을 주는 것이 특징이다. 특히 피부 본연의 pH 수치와 유사한 미산성 포뮬러를 적용해 세안 과정에서 무너질 수 있는 pH 밸런스를 안정적으로 케어하도록 설계됐다.

민감성 피부 대상 자극 테스트를 완료해 예민한 피부도 부담 없이 사용할 수 있으며, 세안 후에도 수분감을 유지해 피부 당김을 완화하고 피부 결을 정돈해 준다.

전문적인 피부 관리 전후 단계에서의 활용성도 높였다. 시술 전 단계에서는 피부 pH를 안정화해 기초 제품의 흡수를 돕고, 시술 후에는 자극받은 피부를 편안하게 진정시키는 용도로 활용할 수 있다.

파마리서치 관계자는 “이번 신제품은 c-PDRN 성분을 바탕으로 피부 장벽 보호와 pH 밸런스 유지라는 클렌징 본연의 기능에 집중했다”며 “전문적인 관리 전후 최적의 피부 상태를 유지하고자 하는 사용자들에게 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.