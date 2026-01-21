1776년 1월, 미국에서 얇은 ‘책 한 권’이 나왔다. 50쪽 남짓. 책이라기보다 팸플릿에 가까운 분량과 형식이었다. 세계 역사를 바꾼 저작으로 평가받는 토머스 페인(Thomas Paine)의 ‘상식(Common Sense)’이다. 페인은 간단하게, 그러나 잔인할 만큼 직설적으로 말한다. 요지는 이렇다.

① 왕이 아니라 상식이 판단해야 한다.

② 영국은 보호자가 아니라 이익을 챙기는 지배자다.

③ 화해는 시간만 끌 뿐이고 오히려 비용과 위험을 높인다. (그러니) 독립하자.

그때 북미 식민지는 이미 대륙의회를 중심으로 영국과 전쟁을 치르고 있었다. 페인의 주장은 독립을 ‘명분’이 아니라 ‘계산’의 영역으로 끌어내린 도화선이었다. 그해 7월 2일 대륙의회는 독립 결의를 통과시켰고, 7월 4일 독립선언을 채택·공표했다. 올해가 미국 독립 250주년이다.

2026년 취임 1주년을 맞이한 트럼프 대통령이 노골적으로 그린란드를 노리면서 250년만에 대서양에 갈등이 최고조다. 유럽 대륙 전체와 미국이 대립하는 것은 사실상 이번이 처음이다. 유럽연합(EU)은 물론 영국에서도 트럼프에 맞서야 한다는 여론이 비등하고 있다. 트럼프에 동조했던 극우 정치인들까지 동참할 정도다. 안보도 기술도 미국에 의존하고, 혁신도 부족한 유럽이 과연 미국에 맞설 실질적 수단이 있을까?

강자에는 약한 도널드…지지기반 위협에는 굴복

트럼프 대통령은 지난 1년간 전세계에 천하무적처럼 굴었지만 무려 3번이나 아주 약한 모습을 보였다. 그의 권력 기반을 흔들 경제적 위협들이다.

먼저 지난 해 4월 9일(현지시간). 트럼프는 4월 2일 글로벌 상호관세를 발표했다. 하지만 불과 일주일만에 중국을 제외한 나라들에게는 90일간 적용을 유예했다. 기자들이 이유를 묻자 “국채시장을 보고 있었는데 사람들이 좀 불안해 하더라”고 답했다. 4월 4일 4% 아래로 떨어졌던 10년 국채 금리는 1주일 만에 장중 4.5%를 돌파했다.

미국 국채는 일본, 유럽, 중국 등이 대규모로 보유하고 있다. 이들이 미국 국채를 내다팔면 금리가 상승한다. 미국 정부는 더 많은 이자를 줘야 국채를 발행할 수 있다. 국채금리 상승은 시장금리를 높여 기업과 가계의 이자 부담을 높여 경기에 부정적이다. 경제가 어려워지면 지지율이 하락하고 중간선거가 어려워진다.당시 파이낸셜타임스(FT)와 게이브칼리서치 등은 중국이 미국 국채를 판 것이라는 분석을 내놨다.

두 번째는 지난 해 10월 30일이다. 4월 2일 트럼프의 상호관세 조치 이틀 후 중국은 6종류 희토류 수출을 통제했다. 트럼프는 이에 더 높은 관세와 통제를 공언하며 맞섰다. 지난해 10월 9일 중국은 희토류 대미 수출 전면 통제를 선언했다. 미국의 일반 제조업은 물론 방산과 무기 조달에 치명적이라는 분석이 나왔다.

세계최대 대두 수입국인 중국은 앞서 9월에는 수입선을 미국에서 브라질과 아르헨티나로 교체했다. 트럼프와 공화당 지지자가 많은 미국 대두 산지, 이른바 팜 밸트(Farm belt)에서 불만이 터져 나왔다.

지난 해 10월 10일 부산에서 시진핑 중국 주석과 만난 트럼프는 중국에 대한 관세를 낮추기로 했다. 시 주석은 이에 화답해 중국은 희토류 수출통제를 1년간 유예하고 대두 수입선도 다시 열었다. 이후 트럼프는 중국에 대한 첨단 반도체 수출 규제도 완화했다.

세 번째는 올해 1월 16일이다. 새로운 연방준비제도(Fed) 의장 유력 후보로 케빈 워시(Kevin M. Warsh) 전 연준 이사가 급부상했다. 이전까지는 케빈 하셋(Kevin Hassett) 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장의 독주였다. 하셋은 연준의 공격적인 금리 인하를 원하는 트럼프의 복심이지만 워시는 금리 인하에 신중한 매파적 성향이 강하다. 트럼프가 생각을 바꾼 계기는 이렇다.

1월 9일 법무부(DOJ)가 제롬 파월 연준 의장이 지난해 6월 의회에서 한 증언이 위증인지 조사하기 위해 대배심 소환장(Subpoena) 발부했다. 앞서 트럼프는 새로운 연준 청사를 짓는데 예산이 과도하게 쓰인다는 게 불만을 제기했었다. 11일 파월 의장은 “법무부가 기소하겠다고 위협한다”는 영상 성명을 공개했다.

금융권이 일제히 반발했다. 특히 상원 은행위원회 틸리스 공화당 의원은 연준 독립성에 대한 위협이라며 “

“이 법적 문제가 해결될 때까지 트럼프 정부가 지명하는 그 어떤 연준 이사 후보도 인준하지 않겠다”고 공언했다. 다른 공화당 상원의원 일부도 이에 동조했다. 상원 은행위에서 공화당 이탈 표가 나오면 신임 의장 임명은 불가능하다. 신임 의장이 임명되지 못하면 현직인 파월 의장이 계속 연준을 이끌게 된다.

달러는 힘, 빚은 약점…다카이치 변수

트럼프는 전형적으로 강자에 약한 스타일이다. 거의 모든 면에서 미국은 유럽보다 강하지만 단 하나의 약점이 있다. 빚이다. 미국 주식시장과 채권시장에서의 외국인 비중(2024년 재무부 TIC서베이)은 각각 18%, 33%에 달한다. 특히 미국 국채는 세계가 함께 떠받치는 자산이다. 증시 하락에는 아랑곳 하지 않던 트럼프 대통령이 지난 4월 채권시장의 변동성 확대에는 약해졌던 이유다.

블룸버그는 20일 유럽 금융회사와 정부가 보유 중인 10조 달러 상당의 미국 주식과 채권 등이 트럼프를 위협할 가능성을 제기했다. 전세계가 달러 자산을 선호하는 이유는 가장 신뢰할 만하고 안전하기 때문이다. 달러가 미국이 다른 나라에 압력을 가하는 무기처럼 쓰일 수 있고, 미국에 자산을 두는 게 안전하지 않게 된다면 상황은 달라진다. 금값 사상 최고치 폭등도 달러에 대한 높아진 의심이라는 해석이 일반적이다.

그렇다고 당장 유럽이 달러 자산을 처분하기는 어렵다. 10조 달러의 상당 부분은 민간 자금이고 유럽 밖 고객이 맡긴 돈도 많다. 무리하게 처분하면 가격 하락에 따른 손실이 크다. 미국을 대체할 투자처도 마땅치 않다. 하지만 만기도래 채권을 재투자(roll-over) 하지 않고, 주식 비중을 늘리지 않는 방법은 가능하다. 팔겠다”가 아니라 “더는 안 사겠다”는 태도만으로도 시장은 흔들릴 수 있다. 마침 미국의 매력은 낮아질 조짐을 보이고 있고, 미국 밖에는 새로운 투자처가 뜨기 시작했다.

트럼프 행정부는 그동안 비과세하던 해외의 공적 투자자(정부・국부펀드・연기금)에게 투자소득세를 부과하는 법안을 준비 중이다. 구체화된다면 세금을 피하기 위한 차익실현이 이뤄질 가능성이 크다. 트럼프가 노벨평화상 후보에 오르지 못했다며 원망한 노르웨이는 세계 최대 규모의 국부펀드를 운용하고 있다.

다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 의회 해산과 내달 8일 총선을 선포하면서 일본 장기금리가 급등세다. 40년 물은 4%를 넘었고, 30년 물도 3.9%에 육박하며 기국과의 금리차가 1%포인트 수준으로 좁혀졌다. 다카이치 총리가 이번 총선에서 승리한다면 경기부양을 위해 대규모 국채를 발행할 가능성이 크다.

엔화와 스위스 프랑은 글로벌 안전자산으로 꼽힌다. 일본의 경제 규모가 커서 엔화는 유동성이 풍부하다. 일본 국채의 수익률이 높아지면 글로벌 자금에는 미국 국채의 일부 대안이 될 수 있다. 엔화도 약세다. 환차익 가능성도 크다.

K-주식·채권, 상대적 매력 부각될 수

한국은 미국, 중국 다음 수준의 인공지능(AI) 경쟁력을 가진 것으로 평가되는 나라다. 주가가 많이 올랐지만 아직 밸류에이션은 미국에 한참 못 미친다. 한국 정부의 재정 안정성은 주요 선진국 중 최고 수준이다.국채 수익률은 선진국 가운데 미국 다음으로 높다. 원화 약세여서 환차익 가능성도 크다.

다만 한국은 외환시장이 좁고 금융시장이 깊지 못하다. 글로벌 자금의 주요한 대안은 되지 못해도 상당한 규모의 틈새 피난처가 될 여건은 갖췄다.

미국과 유럽의 갈등이 심해지고 경제 전쟁으로 글로벌 금융시장의 포트폴리오가 재편되면 위기 급 상황이 펼쳐질 가능성도 있다. 다만 아무리 불안한 시장 상황에서도 피난처는 있기 마련이다. ‘K-투자’도 선택지가 될 수 있다.

다만 후진적 제도에 따른 환율 변동성이 최대 약점이다. 외환시장 혁신이