[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 여자 골프의 전설들이 스포티비(SPOTV)에 모인다.

LPGA 1세대 골퍼 한희원을 필두로 ‘세리 키즈’로 한국 여자 골프 전성기를 열었던 최나연, 김인경과 ‘필드 위의 아이콘’ 서희경, 그리고 한국 여자 프로 골프의 황금기의 중심에 섰던 유소연까지. 각 시대를 대표해 온 이들이 스포티비(SPOTV)의 골프 해설위원으로 새롭게 나선다.

한희원, 최나연, 김인경, 서희경, 유소연 위원이 전 세계 투어에서 거둔 승수만 63승이다. 그만큼 선수로서 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로, 현장에서만 느낄 수 있는 깊이 있는 골프 이야기를 시청자들에게 전할 예정이다.

가장 최근까지 현역으로 투어를 누볐던 유소연 위원은 “선수들이 그립을 다르게 잡거나, 클럽을 열고 치는 등, 제가 직접 경험했던 기술들이기에 누구보다 빠르게 파악할 수 있는 눈이 아직 남아있다고 생각한다”며 “직접 골프를 치는 시청자들에게도 도움이 되는 팁을 드리는 해설을 전할 것”이라고 전했다.

서희경 위원은 “중계 화면에는 결과만 비춰지지만, 그 과정 속에는 선수들이 매 순간 수많은 고민과 순간의 결단력이 필요하다. 왜 그 선수가 그런 선택을 했는지, 그 이유와 맥락을 중심으로 전달하고 싶다”고 밝혔다. 한희원 위원은 “골프는 정해진 답이 없기 때문에 상황에 따라 적절한 해설로 선수들의 현재 상황을 시청자들이 쉽게 이해할 수 있도록 풀어내는 것이 중요하다”며 베테랑다운 각오를 덧붙이기도 했다.

지난 시즌 LPGA투어에서 한국 선수들은 6승을 합작했다. 올 시즌 한국 여자골프를 대표하는 장타자 황유민, 이동은 프로가 가세해 LPGA 데뷔 시즌을 치른다. 김인경 위원은 두 선수에 대해 “이미 루키라기에는 우승 경험도 있는 훌륭한 선수들”이라고 평가했다. 황유민 프로의 팬임을 자처한 최나연과 한희원 위원 역시 두 루키의 합류로 올 시즌 한국 선수들이 지난 시즌(6승) 보다 더 많은 승수를 쌓을 것이라는 기대를 전했다.

LPGA투어 한국 선수들의 도전은 스포티비의 TV 채널에서 생중계 된다.