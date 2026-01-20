GS25, 우정욱·이문정·최유강 맞손 CU, 김호윤 협업 죽 매출 5배 ‘껑충’ 세븐일레븐, 최강록 소주 1만병 완판 이마트24, 손종원 간편식 6종 인기

편의점 업계가 넷플릭스 요리 경쟁 프로그램 ‘흑백요리사 시즌2’ 인기 셰프들과 협업 경쟁을 치열하게 벌이고 있다.

20일 GS리테일에 따르면 편의점 GS25는 이달 말부터 흑백요리사2 출연 셰프들과 협업한 간편식·디저트·주류·스낵 등 컬래버 상품을 출시한다. 협업에는 ‘서울엄마’ 우정욱 셰프, ‘중식마녀’ 이문정 셰프, 최유강 셰프 등이 참여한다.

본격적인 셰프 컬래버 상품 출시에 앞서 GS25는 지난 14일 우리동네GS 앱에서 흑백요리사2의 메인 콘셉트를 반영한 ‘흑·백 크림 케이크 2종’ 사전예약을 진행했다. 해당 상품은 3시간 만에 준비 수량이 완판되며 높은 화제성을 입증했다. 오는 27일 오프라인 GS25 점포에 정식 출시된다.

GS25는 넷플릭스 공식 파트너사로 지난 2024년 10월부터 흑백요리사 컬래버 시리즈를 전개, 최근 누적 판매량 620만개를 돌파했다. 지난해 12월부터 운영 중인 ‘에드워드 리 시리즈’는 판매량이 100만개를 넘어섰다.

CU도 같은 프로그램에서 인기를 끈 ‘키친보스’ 김호윤 셰프와 협업해 선보인 ‘봄나물 새우죽’ 효과를 톡톡히 보고 있다. 해당 컬래버 상품이 출시된 지난 14일부터 18일까지 5일간 냉장죽 카테고리 매출액은 전년 동기 대비 5배(412.5%) 이상 증가했다.

CU는 초도 물량으로 통상적인 냉장죽 상품보다 6배 많은 3만개를 준비했지만, 발주가 빗발치며 긴급 추가 생산에 나섰다. 오는 27일에는 두 번째 협업 상품인 ‘갓김치 만두’를 선보인다. 앞서 CU는 권성준 셰프의 밤 티라미수 컵을 방송 직후 출시해 누적 250만개 판매, 매출 120억원을 기록한 바 있다.

세븐일레븐도 최강록 셰프와 손잡고 지난 8일 프리미엄 증류식 소주 ‘네오25화이트’를 출시했는데, 1만병의 선출시 물량이 3일 만에 동이 났다. 세븐일레븐은 2차 출시 물량을 1만개에서 1만5000개로 늘려 오는 23일부터 판매할 예정이다.

이마트24는 손종원 셰프와 협업한 간편식 6종이 출시 40일 만에 누적 판매량 30만개를 넘어섰다고 밝혔다. 이는 이마트24가 선보인 셰프 협업 상품 중 최단기간, 최다 판매 기록이다. 이에 이마트24는 최근 간편식 스파게티 협업 제품을 추가로 내놨다. 김진 기자