[헤럴드경제=민성기 기자] 중식 대가 셰프 후덕죽이 과거 아내와 결혼 당시 큰 반대에 부딪혔던 사연을 공개했다.

지난 19일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 후덕죽이 출연한 방송분의 선공개 영상을 공개했다.

영상에서 MC 유재석은 후덕죽을 “57년 경력의 중식 역사이자 전설”이라고 소개했다.

후덕죽은 자신의 원동력을 두고 “집사람의 힘”이라며 남다른 애정을 드러냈다.

“요리사라는 직업을 가졌다고 하면 쳐다도 안 봤다”는 후덕죽의 말에 유재석은 “결혼식 사진을 보니 사모님 쪽 하객이 없더라”고 답했다. 이어 공개된 1973년 결혼식 사진에는 식장에 들어서는 후덕죽의 모습과, 그의 왼편 하객석이 텅 비어있는 모습이 담겼다.

후덕죽은 이날 고(故) 이병철 삼성 창업 회장과의 특별한 인연도 공개했다. 유재석이 “이병철 회장님 건강이 안 좋아서 음식을 찾으러 다녔다더라”라고 하자 후덕죽은 “당시 약선 요리라고 있었다“며 이 회장을 위해 외국까지 나가 직접 레시피를 배우러 다녔다고 얘기했다.

“손님으로 식당에 직접 가서 (레시피를 알기 위해) 음식을 먹고 사진을 찍었더니 식당 주인이 ‘당신한테는 안 판다’고 나가라고 했었다“며 ”식당 밖에서 밤 10시까지 기다려 퇴근하는 주방장에게 ‘당신 음식이 좋아서 왔다’고 했더니 궁금한 것도 알려주고, 직접 만들어주기도 했다“고 회상했다.

1949년생인 후덕죽은 1977년부터 2019년까지 신라호텔 팔선에 몸 담았다. 1992년 한중 수교 당시 VIP 만찬을 담당했고 1994년 호텔신라 조리총괄이사, 2005년에는 상무 직함을 달며 우리나라 조리업계 최초로 대기업 임원 자리까지 올랐다. 현재는 2024∼2025년 2년 연속 미쉐린 1스타를 받은 앰배서더 서울 풀만 호텔 ‘호빈’의 총괄 셰프다.