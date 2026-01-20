탑솔라 본사에서 협약 체결…20년간 공급 재생에너지 다각화, K-RE100 달성 뒷받침

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 초대형 전력구매계약(PPA) 확약을 성사시키며 국내 산업계의 탄소중립 실현과 재생에너지 전환에 속도를 내고 있다.

현대건설은 19일 광주광역시 북구에 위치한 탑솔라 본사에서 재생에너지 전력공급 협력에 합의했다고 20일 밝혔다. 이번 협약을 통해 현대건설은 탑솔라가 추진 또는 시공에 참여하는 태양광 발전사업 전력공급 계약을 2028년 말까지 순차적으로 체결하기로 했다.

탑솔라가 현대건설에 공급 예정인 태양광 전력의 총 설비용량은 1.5기가와트(GW, 대형원전 1기 발전용량)다. 단일 기업간 직접 전력 거래로는 사상 최대 규모다. 계약기간은 발전사업별 20년 이상이다.

현대건설은 지난해 6월 탑솔라와 전략적 파트너십을 체결하고 전력 거래, 사업개발·설계조달시공(EPC)·운영관리(O&M)·투자 등 재생에너지 밸류체인 전반에 걸친 상호 협력을 약속했다. 1GW가 넘는 대규모 전력공급 협력이 이뤄진만큼 재생에너지 유통기업으로서 현대건설의 위상을 보여줬다는 설명이다.

현대건설 관계자는 “이번 확약식은 태양광 중심의 국내 재생에너지 전력공급 시장의 신뢰도와 성숙도를 높이고, 국내 기업에게 안정적·장기적인 전력공급 해법을 제시한 모범적인 민간 협력 사례”라며 “탑솔라와 재생에너지 개발, RE100(재생에너지 100% 사용) 이행 지원 등 다양한 영역에서 협력을 확대해 국가 에너지 선진화를 선도해 나가겠다”라고 밝혔다.

한편, 현대건설은 2023년 전력중개거래 사업에 진출한 이후 현대자동차그룹사를 포함한 국내 주요 기업의 재생에너지 전환을 지원하고 있다. 특히 국내 최초로 전력거래 자동화 정보기술(IT) 플랫폼 및 통합발전(VPP) 서비스 개발에 나서고, 국내 발전사업자들과 누적 1GW가 넘는 PPA 계약을 추진했다.

현대건설은 정부의 에너지 전환 정책과 재생에너지 시장 확대 기조에 발맞춰 신재생에너지 발전원을 다변화하고, 민간 중심의 자발적 PPA 선순환 구조 확립에도 힘을 쏟는다는 계획이다.