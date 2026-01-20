[헤럴드경제=민성기 기자] 오는 21일 내란 사건 가운데 첫 선고를 앞둔 한덕수 전 국무총리가 고급 호텔 등지에서 목격된 사실이 알려졌다.

지난 16일 유튜브 정치 콘텐츠 ‘최욱의 매불쇼’에서는 “윤 전 대통령에게 사형이 구형된 바로 다음 날인 지난 14일 시청자가 제공한 영상”이라며 한 전 총리가 호텔 로비 소파에 앉아 있는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

방송 진행자 최욱은 “직제상 (윤석열 전 대통령) 다음 가장 책임이 무거운 사람이 한덕수 아닌가. 총리였으니까”라며 “그런데 이런 자가 지금도 대한민국 최고의 호텔을 다니면서 럭셔기한 삶을 즐기고 있다”고 비판했다.

한 전 총리는 또 서울 성북구의 한 식당에서 배우자와 함께 돈가스를 주문하는 모습도 포착됐다.

작가 최항 씨는 지난 15일 자신의 소셜미디어(SNS)에 전날 서울의 한 유명 경양식 식당에서 한 전 총리 부부를 목격했다며 관련 사진을 게시했다. 해당 시점 역시 내란 특검이 윤 전 대통령에 대해 법원에 사형을 구형한 다음 날인 걸로 전해졌다.

최씨는 SNS에 “윤석열이 내란 우두머리 혐의로 기소돼 사형이 구형된 다음 날 낮에 한덕수 부부는 경양식 돈가스집을 찾았다”며 “내란 핵심 인물 중 하나로 징역 15년이라는 중형이 구형받은 상태인 그가 대낮에 부인과 함께 메뉴를 고르는 장면은 비현실적을 넘어 초현실적으로 다가왔다”고 비판했다.

이어 “내란 시도 이후 탄핵에 이르기까지 추운 겨우내 아스팔트에 앉아 탄핵을 외쳐대며 깃발을 흔들었던 나와 일행이 앉은 테이블 건너편에서, 그 외침의 대상자 중 한 명이었던 사람이 돈가스를 고르고 있었다. 도대체 당신이 어떤 자격으로 이 돈가스를 먹으러 왔느냐고 묻고 싶었으나 그런 마음은 양배추샐러드와 함께 삼켜버렸다”라며 “대신 (한 전 총리 부부) 사진은 찍었다. 안 찍어둘 수가 없었다”고 했다.

한 전 총리는 계엄 선포 전, 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의하고 국무위원 출석을 독촉해 비상계엄의 절차적 정당성을 갖추는 데 기여했다는 혐의를 받고 있다. 한 전 총리는 또 계엄 후에도 이상민 전 행정안전부 장관과 언론사 단전·단수 조치 이행 방안을 협의하고, 국회의 계엄 해제 요구 결의 후 ‘해제 국무회의’ 소집을 지연시킨 혐의도 있다.

한 전 총리 측은 그동안 “내란을 도운 적이 없다”고 혐의를 부인해 왔다. 비상계엄에 일부 관여했더라도 그게 곧 ‘국헌 문란 목적의 폭동’에 가담한 건 아니라고 주장했다. 계엄 전 국무회의 소집을 건의한 것도 “대통령을 설득해 계엄을 막기 위한 조치였다”는 입장이다.

특검은 작년 11월 결심 공판에서 한 전 총리에게 징역 15년을 구형했다.

한 전 총리의 내란 우두머리 방조, 내란 중요임무 종사 및 위증 혐의 사건 1심 선고는 오는 21일 오후 2시에 열릴 예정이다.

서울중앙지법은 1심 선고와 관련해 방송사의 중계방송 신청을 허가했다.