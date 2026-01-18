구글, 오는 28일부터 거래소 앱 지원 기준 적용 한국, 미국 등 15개 지역서 미등록 거래소 제외 안드로이드폰에서 바이낸스·OKX 등 이용 제약 이체 수수료 월등히 낮은 해외거래소 접근성↓ 안전 준수 목적…일각선 “탈중앙화 가치 반해”

[헤럴드경제=유동현 기자] 구글이 최근 디지털자산 거래소 앱 지원에 대한 새로운 기준을 마련하면서 적잖은 파장이 예고된다. 한국을 비롯한 미국·유럽연합(EU)·일본 등 15개 지역에서 해당 국가에서 정식 승인되지 않은 거래소 앱을 지원하지 않겠다는 기준이다. 오는 28일부터 15개 지역에 일괄 적용된다.

한국에서는 가상자산사업자(VASP)로 등록되지 않은 바이낸스·오케이엑스(OKX) 등 해외 거래소 앱 위주로 제약이 발생할 것으로 보인다. 무엇보다 국내 안드로이드폰 이용자들은 해외 거래소에서 선물거래와 낮은 수수료 혜택 등에 불가피하게 제약을 받게 될 것으로 예상된다.

韓 안드로이드폰, 선물거래 접근성 떨어져…수수료 싼 해외거래소 이용도 불편

구글은 ‘라이선스 정보가 없는 경우 앱의 타깃팅 국가·지역에서 해당 위치를 삭제한다’고 밝혔다. 이번 조치로 모바일 위주 투자 환경에서 불편함은 발생할 수밖에 없다는 평가다.

특히 한국에서는 선물 거래와 지갑 이체를 위해 안드로이드 휴대폰으로 해외 거래소 앱을 이용하던 투자자들이 당장 어려움을 겪을 것으로 보인다. 국내에서는 현물거래만 가능해 선물 투자자들은 대부분 바이낸스·OKX·비트멕스·바이비트 등 해외 거래소 앱을 이용한다. 실제 타이거리서치에 따르면 현물 거래 위주 제약으로 지난해 해외 거래소로 유출된 규모는 160조원에 달한다. 국내 안드로이드폰 이용자는 앞으로 주로 PC를 통해 선물 거래를 할 수밖에 없다. 선물거래는 적은 거래금으로도 레버리지 투자가 가능해 막대한 차익을 노릴 수 있는 투자하는 방식이다. 해외 거래소마다 레버리지 비율은 다르지만 100배를 넘기는 것도 가능하다.

디지털자산을 개인 지갑으로 이체하기 위해 해외 거래소 앱을 이용했던 방식에도 제약이 불가피하다. 투자자들은 디지털자산을 개인 지갑으로 보관해 거래소 해킹 등 유사시를 대비하거나 세금 회피 방식으로 이용한다. 거래소에서 비트코인·이더리움 등 디지털자산을 구매한 뒤 이를 개인 지갑 계정으로 이체하는 식이다. 국내 원화 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에서도 개인 지갑으로 이체 가능하지만 해외 거래소 대비 수수료가 월등이 높다. 때문에 이용자 상당 수는 해외 거래소 앱을 통해 디지털자산을 구매한 뒤 개인 지갑으로 이체하는 방식을 사용해 왔다.

가령 업비트·빗썸에서 이용자가 자신의 지갑으로 비트코인을 이체(비트코인 네트워크 기준)하려면 수수료는 0.0002BTC(비트코인·17일 기준)이 발생한다. 반면 바이낸스 거래소에서 비트코인을 개인 지갑으로 이체할 때 수수료는 0.000015BTC다. 업비트와 빗썸보다 수수료가 13분의1 수준으로 저렴하다. OKX에서도 수수료는 0.000029BTC에 불과하다.

조재우 한성대학교 블록체인연구소장은 “이용자들은 (구글 정책을 우회하기 위해) APK(외부설치 파일)을 따로 받아서 휴대폰으로 설치할 테지만, 그 과정에서 해킹이나 피싱 위험이 존재할 수 있다”며 “선물 거래 이용자나 수수료가 저렴한 해외 거래소를 통해 지갑 이체를 해왔던 이용자들이 불편함을 겪을 수밖에 없다”고 지적했다.

중앙 플랫폼이 블록체인 가치 역행…“크립토 월(Crypto Wall) 세운 것”

구글이 거래소 앱 지원 정책을 마련한 표면적 이유는 ‘안전하고 규정을 준수하는 생태계를 제공하기 위함’이다. 각 국에서 디지털자산을 둘러싼 법제화가 이뤄지면서, 규제 안으로 들어오는 만큼 해당 국가 기준을 준수해 피해를 예방하겠다는 것이다. 그러나 업계에서는 구글이 탈중앙화를 지향하는 블록체인 방향성을 정면으로 위배하는 결단이라는 지적이 나온다. 일각에서는 양대 앱마켓 사업자 중 하나인 구글이 중앙 플랫폼으로서 통제 기능을 강화하는 의도라고 해석한다.

한 디지털자산업계 관계자는 “그동안 규제가 애매했던 사이에 거래소가 자유롭게 사업을 영위해왔는데, 이를 막는다면 타격이 있을 수밖에 없다”며 “블록체인이 지향하는 탈중앙화 가치를 훼손하는 것”이라고 평가했다. 한 금융전문 변호사는 “플랫폼이 가치 중립적으로 서비스를 해주면 좋겠지만 그렇지 않다고 해서 제지할 근거는 별로 없다”며 “중앙화 플랫폼의 한계를 보여준다”고 짚었다.

해외 거래소들 사이에서는 이미 이 같은 분위기를 감지하고 있었다고 전해진다. 한 금융업계 관계자는 “해외거래소들이 앞으로 한국 내 구글 이용자들에게 서비스 못한다는 이야기가 지난주 시장에 돌았다”며 “금융당국이 코인 투자로 인한 원화 유출을 우려해 구글에 요청했다는 이유였다. 그런데 막상 보니 한국뿐만 아니라 글로벌 국가 전반에 적용돼 놀라고 있다”고 업계 분위기를 전다. 그러면서 “글로벌리 ‘크립토 월’(crypto wall)을 세운 것이나 다름 없는 상당히 무게감 있는 사안”이라고 강조했다.

권혁준 순천향대학교 경제금융학과 교수는 “‘블록체인·가상자산 서비스를 각국 금융 규제의 틀 안에서만 유통시키겠다’는 선언에 가깝고, 한국 기준으로는 FIU(금융정보분석원) 인가(VASP)를 받지 않은 해외 거래소·수탁형 지갑 앱을 사실상 퇴출 시키겠다는 의미”라고 짚었다. 그러면서 “이번에는 구글이 정책 차원에서 상시적으로 필터 역할을 하겠다는 점에서 규제 집행의 플랫폼화가 진행되는 모습”이라며 “단기적으로는 한국 투자자의 해외 거래소 접근이 위축되고, 중장기적으로는 규제 친화적 CEX(중앙화거래소)·RWA(실물자산토큰화)·STO(토큰증권)·은행·빅테크 중심의 ‘공식’ 블록체인 금융 생태계로 재편될 가능성이 크다”고 내다봤다.

한편 업계에서는 앞으로 VASP 미신고 거래소 앱 신규 설치를 못 하거나 기존 다운로드 된 앱이라도 업데이트가 어려워질 거라 예상한다. 다만 서비스 자체가 완전히 막히는 건 아니다. VASP 미신고 거래소라도 ‘웹사이트’ 접속은 가능하기 때문이다. 이용자들은 앱이 아닌 PC나 모바일 브라우저를 통해 거래소 기능을 이용할 수는 있다.