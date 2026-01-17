[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 새 앨범 발매와 동시에 밀리언셀러에 올랏다.

17일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키) 미니 7집 ‘더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)’가 전날 판매량 165만 2560장을 기록하며 일간 차트 1위로 직행했다.

앨범은 해외 차트에서도 인기다. 브라질, 인도, 튀르키예 등 10개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 1위를 차지했고, 총 52개 국가/지역 차트 순위권에 진입했다. ‘월드와이드 아이튠즈 앨범’ 차트 정상에 올랐다.

타이틀곡 ‘나이프(Knife)’는 발표 당일 벅스 실시간 차트 정상을 지켰고, 앨범에 수록된 6곡의 음원이 1~6위까지 줄세우기도 달성했다. 해외 차트에선 아르헨티나, 인도네시아, 필리핀 등 11개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 이름을 올렸다. 일본 음원 플랫폼 라인뮤직에서는 실시간 ‘노래 톱 100’ 최상위권에 안착했으며 한국, 미국, 영국, 태국, 사우디아라비아 등 36개 국가/지역의 유튜브 인기 급상승 음악에 랭크됐다.

뮤직비디오 조회수도 빠르게 솟고 있다. 위기마저 대담하게 즐기는 엔하이픈의 모습을 담은 뮤직비디오는 공개 19시간 만에 유튜브 조회 수 1000만 회를 돌파했다.