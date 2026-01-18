5년간 100개사 선정…최대 8억원 투입 코트라 등 수출지원 5개 기관 MOU 체결

[헤럴드경제=권제인 기자] 산업통상부와 코트라는 수출 1조달러 시대를 견인할 수출 중추기업군 확충과 수출 기업 다변화를 위해 ‘수출스타 500 사업’의 첫 해 사업을 개시한다고 18일 밝혔다.

수출스타 500사업은 연간 수출 규모가 1000만달러 미만인 중소·중견기업 중 매년 100개사를 선정해 집중 지원함으로써 수출액 1000~5000만달러 규모의 수출 중추기업으로 키우는 프로젝트다. 주력·첨단·소비재 분야 9개 업종의 연간 수출액 1000만달러 미만 유망기업이 지원 대상으로 지원 기간은 1~3년이다.

사업에 선정되면 코트라 등 5개 기관으로부터 맞춤형 수출지원 서비스와 함께 매년 6~8억원 사업비의 50~70%를 정부로부터 지원받게 된다. 기업 분담금 부담 완화를 위해 자비 부담분의 50%까지 실비투입(해외마케팅 인건비, 해외전시회 임차료·장치비 등) 방식도 인정받을 수 있다.

수출스타 500 사업을 위해 산업부와 수출지원기관인 코트라, 한국무역보험공사, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술기획평가원, 한국건설생활환경시험연구원은 16일 업무협약도 체결했다.

5개 기관은 총 15명의 전담 멘토를 지정해 참가기업별 적합한 서비스를 맞춤형으로 설계해 지원한다. 코트라는 프리미엄 해외마케팅 서비스를, 무역보험 공사는 무역보험과 수출보증 서비스를 지원한다. 또한 한국산업기술진흥원은 기술 컨설팅 지원사업을, 한국건설생활환경시험연구원에서는 해외인증 취득 서비스 등을 각각 제공한다.

강경성 코트라 사장은 “글로벌 수출 5강, 수출 1조달러 시대를 앞당기기 위해서는 더 많은 기업이 수출 중추기업으로 성장해야 한다”며 “수출 유관 기관들과 협력해 올해 수출기업 10만개 시대를 활짝 열겠다“고 말했다.