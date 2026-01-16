[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 지난해 청년들의 진로 설정과 취업, 직장 내 적응까지 돕는 ‘커리어디자인 프로젝트’를 통해 651명의 맞춤형 커리어를 지원했다고 16일 밝혔다.

서초청년센터에서 진행하는 ‘커리어디자인 프로젝트’는 구직단념, 진로 미설정, 이직희망 등 진로와 취업에 다양한 고민을 가진 청년들을 대상으로 하는 사업이다. 진로 설계부터 취업 준비, 직장 적응까지 단계별 성장을 지원하는 사업이다.

프로그램은 ▷1:1 커리어매니지먼트 컨설팅▷현직자 멘토링 중심의 커리어 부트캠프▷AI 역량검사 등 20여 개로 구성됐으며, 지난해에만 165회를 운영했다. 그 결과 청년 개개인의 상황에 맞는 커리어 방향 설정과 실행 역량 강화를 도우며, 참여자 중 65명이 취업으로 연계되는 성과를 거뒀다.

취업 준비 단계의 청년뿐 아니라 취업에 성공한 참여자들에게도 이번 프로젝트는 큰 도움이 됐다. 사회 초년생들을 위한 직장 적응 프로그램에서는 업무 대응 방식 등을 알기 쉽게 전달하고, ‘일잘러’로 성장할 수 있다는 자신감을 불어넣는 데 중점을 뒀다.

전성수 서초구청장은 “청년이 스스로 삶과 커리어를 설계할 수 있도록 돕는 것이 이 사업의 핵심”이라며, “앞으로도 청년 눈높이에 맞춘 맞춤형 커리어 지원을 지속 확대해 청년의 안정적인 사회 정착과 성장을 적극 지원하겠다”고 밝혔