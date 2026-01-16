우리금융 ‘대한체육회 공식 파트너’ 기념 월 최대 30만원 납입…총 10만좌 한도

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 우리금융그룹의 대한체육회 공식 파트너 선정을 기념해 다음달 6일 개막하는 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 출전 선수단을 응원하는 ‘우리 팀 코리아 적금’을 출시했다고 16일 밝혔다.

우리 팀 코리아 적금은 1인 1계좌, 월 최대 30만원까지 납입할 수 있는 12개월 만기 자유적립식 상품이다. 총 10만좌 한도로 판매된다. 기본금리는 연 2.5%이며 대한민국 국가대표팀의 성적과 고객의 이벤트 참여도에 따라 우대금리를 더해 최고 연 7.5%의 금리를 제공한다.

우대금리는 최대 5.0%포인트다. 우선 ▷올림픽 국가대표 선수가 메달 획득 시(금메달 0.5%포인트, 은메달 0.2%포인트, 동메달 0.1%포인트) 최대 3.0%포인트 ▷올림픽 폐막일인 2월 22일까지 ‘우리WON뱅킹’ 응원 게시판에 댓글 작성 시(건당 0.2%포인트) 최대 1.0%포인트가 적용된다.

상품 가입 시 예측한 대한민국의 최종 순위를 맞출 경우 1.0%포인트의 추가 우대금리가 제공된다.

우리은행은 오는 2월 28일까지 우리 팀 코리아 적금 가입 후 응원 게시판에 댓글을 남긴 고객 중 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰(300명)을 증정한다.

상품 가입 여부와 관계없이 참여할 수 있는 이벤트도 연다. 2월 19일까지 우리WON뱅킹 이벤트 페이지에서 국가대표 종합순위와 메달 획득 수를 확인하고 응모하면 추첨을 통해 ▷뚜레쥬르 케이크 쿠폰(10명) ▷스탠리 텀블러(10명)를 제공한다.