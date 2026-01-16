콘서트 ‘아임 히어로’ 16~18일 3일간

[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅이 1년 만에 고척돔 무대에 오른다.

16일 소속사 물고기뮤직은 임영웅이 16일부터 18일까지 서울 구로구 고척스카이돔에서 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’를 개최한다고 밝혔다.

임영웅이 고척돔에서 콘서트를 여는 것은 지난 2024년 12월∼2025년 1월 개최한 ‘임영웅 리사이틀(RECITAL)’ 이후 1년 만이다.

임영웅은 이번 공연에서 풍성한 밴드 음향을 바탕으로 정규 2집 수록곡과 다채로운 히트곡 무대를 선보인다.

물고기뮤직 측은 “객석 어디서나 임영웅의 모습을 볼 수 있는 큰 전광판과 다채로운 무대 연출로 한층 더 화려해진 하늘빛 축제를 선보일 계획”이라고 했다.

공연장에는 임영웅을 향한 마음을 엽서에 적어 보내는 ‘아임 히어로 우체국’, 지역별 기념 도장을 찍는 ‘기념 스탬프’, 영웅시대(팬덤)의 모습을 촬영하는 ‘아임 히어로 영원 사진사’, 포토존 등이 마련된다.

한편 임영웅은 다음 달 6∼8일 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 전국투어 콘서트를 이어간다.