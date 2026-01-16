미국발 반도체 훈풍에 상승 출발

11거래일 연속 상승 흐름 나타나

꿈의 오천피…200포인트 남았다

코스피가 16일 개장과 동시에 사상 처음으로 4800선을 가뿐히 돌파했다. 최근 상승률을 고려했을 때 시장에서는 코스피 5000 가능성을 더욱 높게 평가하고 있다. 이날 오전 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 4810선을 나타내고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=홍태화 기자] 코스피가 16일 사상 최초로 4800선을 돌파했다. ‘꿈의 오천피’까지는 불과 200포인트도 남지 않았다.

이날 한국거래소에 따르면 지수는 전장 대비 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66으로 출발했다. 오전 9시 21분 현재 코스피는 전장보다 25.56포인트(0.53%) 상승한 4823.11에 거래 중이다.

만약 이날 종가까지 상승세가 계속된다면 코스피는 11거래일 연속 상승을 기록하게 된다. 2019년 9월 4∼24일(13거래일), 2006년 3월 23일∼4월 7일(12거래일) 다음으로 가장 긴 연속 상승이다.

장 초반 상승세는 개인이 주도했다. 유가증권시장에서 개인이 2616억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1861억원, 747억원을 순매도 중이다.

간밤 뉴욕증시 3대 주가지수가 강세로 마감하면서 코스피에 상승 동력을 일부 불어넣은 것으로 보인다.

15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 292.81포인트(0.60%) 뛴 4만9442.44에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 17.87포인트(0.26%) 상승한 6944.47, 나스닥종합지수는 58.27포인트(0.25%) 오른 2만3530.02에 장을 마쳤다.

세계 최대 반도체 수탁 생산업체 TSMC가 인공지능(AI) 칩 수요에 힘입어 지난해 역대 최대 실적을 기록했고, 반도체 업종 전반에 호재로 작용했다.

이에 국내 증시도 개장과 동시에 4800선을 넘어섰다. 삼성전자는 1.63% 오른 14만6250원, SK하이닉스는 0.27% 상승한 75만1000원에 거래 중이다.

시가총액 상위 종목 중 현대차(0.59%), 한화에어로스페이스(1.00%), 기아(4.39%), 두산에너빌리티(3.02%)는 오르고 있고, LG에너지솔루션(-0.13%), 삼성바이오로직스(-2.60%)는 내리고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 0.67포인트(0.07%) 떨어진 950.49를 기록하고 있다. 지수는 전장 대비 0.33포인트(0.03%) 내린 950.83으로 출발해 약세를 지속하고 있다.

코스닥 시장에서 개인은 866억원을 순매수하고 있고 외국인과 기관은 각각 772억원, 48억원 매도 우위다.

알테오젠(-3.61%), 에코프로비엠(-1.00%), 에코프로(-0.84%), 에이비엘바이오(-2.75%) 등 대다수 시가총액 상위종목이 내림세다.

환율은 오름세를 나타냈다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 0.3원 오른 1470.0원에 장을 시작했다.


