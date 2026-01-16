[헤럴드경제=함영훈 기자] 델타항공이 글로벌 항공 분석 전문 업체 시리움(Cirium)으로부터 5년 연속 ‘북미 지역 최다 정시 운항 항공사’ 1위로 선정됐다고 16일 밝혔다.

시리움에 따르면, 델타항공은 2025년 한 해 동안 총 180만 회 이상의 항공편을 운항하며, 이 중 80.9%가 정시에 도착하는 우수한 성과를 달성했다.

이는 북미 내 2위 항공사 대비 4배 이상 많은 항공편을 운항하고도 정시 도착률에서 1.7%p 앞선 수치로, 델타항공의 안정적인 운영 역량과 경쟁력을 나타낸다. 시리움은 정시 운항 항공편을 게이트 도착 예정 시간으로부터 15분 이내에 도착하는 항공편으로 정의하고 있다.

또한, 델타항공은 미국 항공사 중 유일하게 시리움이 선정한 ‘글로벌 항공사 정시 운항 상위 톱10’를 달성했다.

존 랩터(John Laughter) 델타항공 수석 부사장 겸 최고운영책임자(COO)는 “델타 임직원들은 매일 안전을 최우선 가치로 삼고 정시 운항을 위해 끊임없이 노력하고 있다”라며, “5년 연속 북미 지역 1위를 차지한 것은 델타항공이 보유한 업계 최고 수준의 팀워크와 고객 및 동료를 향한 헌신이 만들어낸 값진 결실”이라고 말했다.

델타항공은 앞서 ▷미국 시장조사 전문 기관 JD파워(J.D. Power and Associates)의 프리미엄 이코노미석 부문 3년 연속 1위, ▷여행 전문 웹사이트 더 포인츠 가이(The Points Guy) 선정 7년 연속 ‘미국 최고의 항공사,’ ▷글로벌 항공 전문 순위 기관 스카이트랙스(Skytrax)의 ‘북미 최고의 항공사 직원 서비스상’ 수상 등 수상경력을 갖고 있다고 밝혔다.