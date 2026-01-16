‘체급벨트 이상의 가치’ BMF 타이틀전

[헤럴드경제=조용직 기자] BMF(상남자) 챔프 맥스 할러웨이(34·미국)와 찰스 올리베이라(36·브라질)의 타이틀전이 UFC 326를 뜨겁게 달군다.

할러웨이는 라이트급(70.3㎏)에서 올리베이라를 상대로 타이틀을 방어한다. 코메인 이벤트에선 미들급(83.9㎏) 랭킹 7위 카이우 보할류(32·브라질)와 8위 레이니어 더 리더(35·네덜란드)가 격돌한다.

‘UFC 326: 할로웨이 vs 올리베이라 2’는 미 네바다주 라스베이거스 현지시간으로 오는 3월 7일에 개최된다. 한국 시간으로는 메인카드 3월 8일 오전 11시, 언더카드는 오전 9시부터 시작된다.

시종일관 지치지 않고 공격하는 할로웨이(27승 8패)는 1차 방어에 이어 2차 방어에서도 BMF 벨트의 취지 그대로 화끈한 방식으로 승리할 각오다. 더스틴 포이리에, 저스틴 게이치, 조제 알도를 상대로 인상적인 승리를 거둔 그는 올리베이라와는 두 번째 맞대결이다. 11년 전인 2015년 첫 맞대결에선 올리베이라의 식도 부상으로 1회 TKO로 싱겁게 승리했다.

전 UFC 라이트급 챔피언 올리베이라(36승 11패 1무효)는 할로웨이를 상대로 복수를 바란다. UFC 사상 가장 많은 서브미션과 피니시 기록을 가진 올리베이라는 마이클 챈들러, 더스틴 포이리에, 베닐 다리우쉬를 상대로 스펙터클한 승리를 일궜다. 복수에 성공하면 브라질 출신 첫 BMF 타이틀은 덤이다.

보할류(17승 2패 1무효)는 더 리더를 물리치면 미들급 톱5를 향해 한 걸음 더 가까이 갈 수 있는 중요한 경기다. 더 리더(21승 3패)는 보할류를 상대로 인상적인 승리를 거둔다면 상위 랭크는 그의 차지가 된다.

라이트급 10위 헤나토 모이카노(20승 1무 7패·브라질)은 페더급 톱파이터였던 브라이언 오르테가(16승 5패 1무효)의 라이트급 데뷔전 상대로 나선다.

UFC 진출후 1승1패를 기록중인 한국인 파이터 ‘좋군’ 유주상(9승 1패)은 가스톤 볼라뇨스(8승 5패·페루)를 상대로 2승 사냥에 나선다.

뛰어난 복싱 실력과 피지컬, 가드를 내리고 상대를 요격하는 화려한 경기 스타일로 현지에서도 인기가 높은 유주상은 직전 경기 방심하다 뼈아픈 패배를 경험했다. 이번에도 같은 스타일을 고수할 지, 아니면 신중한 필승공식을 세우고 나올지 주목된다.