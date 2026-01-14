[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데는 14일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 ‘롯데 mom편한 꿈다락 지역아동센터’ 100호점 개관 기념행사를 개최한다고 밝혔다.

행사는 롯데그룹의 사회공헌 활동인 ‘mom편한 꿈다락’ 사업을 돌아보고, 나눔의 가치를 공유하기 위한 자리로 마련된다. 현장에는 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장, 김병윤 구세군 사령관, 황인식 사회복지공동모금회 사무총장을 비롯해 전국 롯데 꿈다락 센터 아동과 관계자 등 1000여명이 참석한다.

롯데 꿈다락 센터 100호점 개관을 기념하는 리본 세레머니를 시작으로 클래식 앙상블 ‘레이어스 클래식’의 축하 공연, ‘mom 편한 꿈다락’의 의미를 담은 창작 뮤지컬이 이어진다. 롯데 꿈다락 센터를 이용하는 아이들이 직접 무대에 오른다. 롯데월드타워 전망대 서울스카이와 롯데월드 아쿠아리움 탐방 프로그램도 이어진다.

롯데는 2017년 전분 군산시 회현면에 1호 롯데 꿈다락 센터를 시작으로, 지난해 12월 부산광역시 동구 100호점까지 전국 15개 시·도에 걸쳐 노후화된 지역아동센터 환경을 개선했다. 꿈다락 센터 중 60% 이상을 지방에서 운영하며 지역간 돌봄 환경 격차를 줄였다.

아이들의 정서적 측면의 지원에도 힘쓰고 있다. 아이들이 다락 공간을 선호한다는 점을 반영해 복층 ‘꿈다락’을 조성하고, 도서 및 기자재 지원과 다양한 교육 프로그램을 제공해 왔다.

롯데 관계자는 “100호점까지 늘어난 ‘mom편한 꿈다락’은 아이들이 꿈을 키워 사회의 바른 구성원으로 성장해 받은 사랑을 다시 사회에 베푸는 선한 영향력의 토대가 됐다”며 “앞으로도 돌봄 격차를 해소하는 역할을 수행하며, 지역사회 전반에 긍정적인 변화를 확산시킬 것”이라고 말했다.