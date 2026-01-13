“한일·한미일 협력 중요성 인식 함께해” 李 “한반도 비핵화” 다카이치 “北 비핵화” 韓日, 조세이 탄광 유해 DNA 감정 추진 日 “北 완전한 비핵화 한일·한미일 협조”

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 13일 “동북아 지역의 한중일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력해 나갈 필요가 있다는 점도 강조했다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 나라현 나라시에서 다카이치 사나에 총리와 한일 정상회담 직후 가진 공동 언론발표에서 “양국은 지역·글로벌 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환하고, 급변하는 국제정세 속에서 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성에 대해 인식을 함께했다”며 이같이 말했다.

앞서 중일갈등 격화 속 양국간 관계 개선을 지지하지만 한국이 개입하지는 않을 것이라는 입장을 밝힌 상황에서 한중일 3국 간 소통과 협력의 중요성을 강조한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 계속해서 “양국은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인했다”며 “대북정책에 있어 긴밀한 공조를 이어나가기로 했다”고 소개했다.

이날 회담에선 양국이 과거사 문제에 있어서도 공동협력을 추진하기로 해 눈길을 끌었다.

이와 관련 이 대통령은 “지난 1942년 일본 우베시 조세이 탄광에서 183명의 한국인과 일본인이 수몰 사망한 사고가 있었고, 80여 년이 지난 작년 8월에서야 유해가 처음으로 발굴된 바 있다”며 “양국은 해당 유해 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 하고, 구체 사항에 대해서는 당국 간 실무적 협의를 진행하기로 했다”고 소개했다.

이어 “이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이뤄낼 수 있어 참으로 뜻깊게 생각한다”면서 “존경하는 총리님의 각별한 관심에 감사드린다”고 사의를 표했다.

이와 함께 이 대통령은 “오늘 한일 정상회담이 보여주는 것처럼 새로운 한해 병오년은 지난 60년 한일관계를 돌아보고 새로운 60년을 준비하는 출발점이 될 것”이라며 “저와 다카이치 총리가 진솔한 대화를 통해 서로를 더 깊이 이해하고 한 걸음 더 가까워진 것처럼 올해가 한일 양국이, 그리고 양국민이 더욱 밀도 있는 교류와 협력을 통해 진정으로 더 가까워지고 함께 미래를 향해 힘차게 나아가는 새로운 60년의 원년이 되기를 진심으로 기대한다”고 밝혔다.

이런 가운데 다카이치 사나에 일본 총리는 이날 이 대통령이 ‘한반도의 완전한 비핵화’라고 언급한 것과 달리 ‘북한의 완전한 비핵화’라고 표현해 눈길을 끌었다.

다카이치 총리는 공동 언론발표에서 “핵·미사일 문제를 포함한 대북대응에 대해 북한의 완전한 비핵화를 위해 일한, 일한미 간 긴밀히 협조해 대응해 나갈 것을 재확인했다”고 밝혔다.

이어 “(일본인) 납치 문제와 관련 즉시 해결하기 위해 대통령님께서 강력한 지지를 해주신 것에 대해 감사드린다”고 했다.

다카이치 총리는 한일 양국의 안보협력과 관련해선 “양국을 둘러싼 전략 환경이 갈수록 엄중해지는 가운데 일한관계, 그리고 일한미 간 연대의 중요성은 더욱더 높아지고 있다”면서 “대통령님과는 일한관계의 전략적 중요성에 대해서 인식을 공유하고, 양국이 지역 안정에 있어서 연대해 역할을 수행해야 한다는 점을 확인했다”고 강조했다.

또 “일한 간, 일한미 간 안보협력을 포함한 전략적 공조의 중요성에 대해 인식할 수 있었다”면서 “앞으로도 긴밀히 소통해 나가겠다”고 덧붙였다.