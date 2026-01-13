철강업계 신년인사회…올해도 美관세·EU와 加 TRQ 등 ‘과제’

[헤럴드걍제=배문숙 기자]문신학 산업통상부 차관은 13일 “철강산업 구조 전환을 위한 방향과 제도적 기반이 갖춰진 만큼 핵심 정책과제 이행을 가속하겠다”고 밝혔다.

문 차관은 이날 서울 강남구 포스코센터에서 주요 철강사 대표 등 150여명이 참석한 가운데 열린 ‘2026년 철강업계 신년 인사회’ 축사에서 이같이 말했다.

그는 이를 위해 중점 조정 대상인 철근의 설비 규모 조정 계획을 구체화하고 수소환원제철 등 연구개발(R&D) 지원, 신성장 원천기술 지정 확대 등 저탄소·고부가 전환에도 박차를 가하겠다고 했다.

또 유럽연합(EU)의 저율관세할당(TRQ) 축소 정책 등 주요 통상 현안에 대해서도 업계 의견을 반영해 적극 대응하겠다고 말했다.

지난해 국내 철강 산업은 글로벌 공급과잉과 성숙기 구조 문제 속에 미국 등 주요국의 보호무역 조치가 중첩되며 어려움을 겪었다.

올해도 미국의 50% 철강·알루미늄 품목 관세 부과가 지속되는 가운데 캐나다가 철강 TRQ 적용 기준을 축소하고 EU 역시 새 TRQ 적용을 통해 수입 철강 제품에 대한 관세 장벽을 높이는 등의 조치를 예고하고 있다.

이날 철강 업계는 정부에 철강 산업 위기 극복을 위해 지난해 11월 발표된 ‘철강산업 고도화 방안’과 올해 6월 시행을 앞둔 ‘철강산업특별법’(K-스틸법)의 핵심 과제들이 조속히 이행될 수 있도록 지원을 요청했다.

특히 K-스틸법 시행령 제정 과정에서 업계 애로를 충분히 반영하고 주요 철강 수출 대상국의 관세 인상, 쿼터 축소 등에 대응한 정부의 총력 대응을 부탁했다.

산업부는 올해 시장 상황과 수급 여건을 면밀히 점검하고 업계와 협의를 통해 공급과잉 품목에 대한 설비조정 방안을 마련할 계획이다.

아울러 상반기 중 ‘특수탄소강 R&D 로드맵’ 수립, ‘철스크랩 산업 육성방안’ 발표, 철강-원료-수요산업 간 상생 협의 체계 구축 등 ‘철강산업 고도화 방안’ 후속 조치를 속도감 있게 이행할 예정이다.