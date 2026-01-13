“서울에서 새롭게 시작” SNS 통해 근황 알려

[헤럴드경제=한지숙 기자] 배우 이범수와 이혼한 통번역가 이윤진(42)이 인도네시아 리조트의 한국법인 대표가 됐다.

이윤진은 13일 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “1월부터 ‘크리에이티브 리조트’의 한국 대표로 서울에서 새롭게 시작하게 됐다”고 근황을 알렸다.

그는 “페기 구(DJ)와 로제(가수)가 사랑하는 발리 힙스터들의 머스트비짓(Mustvisit) 리조트와 함께 2026 서울X발리 재미난 콜라보 많이 해보자고요”라고 썼다.

해당 리조트는 이윤진이 그동안 거주했던 인도네시아 발리를 기반으로 하고 있다. 2023년부터 2025년까지 3년연속 ‘세계 최고의 호텔’(The World‘s 50 Best Hotels) 명단에 올랐다.

이윤진이 공개한 리조트 관련 사진에는 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 해먹에 누워 휴식을 즐기는 모습이 포함됐다. 2019년 포브스 아시아 선정 ‘영향력 있는 리더 30인’에 뽑힌 한국 출신의 세계적인 DJ이자 프로듀서 페기 구의 사진도 있었다.

가수 겸 배우 비 등 연예인들의 영어 선생님으로 인지도를 얻은 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 1남 1녀를 낳았다. 이후 2023년 이혼한 이윤진은 발리에서 거주해왔다.