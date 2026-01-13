이인선 “룰 메이커 국가로 도약할 시점” 조승래 “연구에 몰두할 수 있는 환경 조성” 전문가, 인센티브 정책 주문…“경쟁력 시급”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국회의원연구단체 국회 인공지능(AI) 포럼은 13일 국회의원회관에서 ‘국회 인공지능 포럼 초청강연’을 개최했다고 밝혔다.

포럼 대표인 이인선 국민의힘 의원은 “AI 반도체는 기술 경쟁을 넘어 국가의 산업 경쟁력과 경제 안보, 나아가 미래 주권을 좌우하는 핵심 전략 자산”이라며 “지금이야말로 추격자가 아니라 게임의 규칙을 만들어 가는 국가로 도약할 수 있는 중요한 시점”이라고 밝혔다.

포럼 연구책임인 조승래 더불어민주당 의원은 “AI 반도체 산업 육성과 글로벌 시장 진입은 쉽지 않은 일이지만 대한민국 미래 먹거리 산업 육성을 위해 반드시 해결해야 할 과제”라며 “이를 위해 정부와 기업이 협력해 끝없는 기술 혁신을 추구하며 연구자 여러분이 연구에 몰두할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 말했다.

이날 강연은 AI 반도체를 둘러싼 글로벌 기술 패권 경쟁이 가속화되는 가운데, 국내 AI 반도체 산업의 현주소를 점검하고 ‘K-AI 반도체’의 글로벌 시장 진출 전략과 온디바이스 AI 시대에 대응하기 위한 정책·산업적 해법을 모색했다.

안기현 한국반도체산업협회 연구조합 전무는 AI 반도체의 글로벌 시장 필요성을 강조했다 안 전무는 “한국은 설계 역량 경쟁력을 갖추고 있으나 상용화 경험과 이를 뒷받침할 생태계 인프라는 초기 단계”라고 짚었다.

그는 “한국은 메모리를 제외한 대부분의 분야에서 경쟁에 뒤쳐지고 있다”며 “국산 프로세서, SW 플랫폼, 서비스 및 모델 간 통합 시스템 역량을 확보하는 것이 시급한 대안”이라고 제안했다.

김용석 가천대 반도체대학 석좌교수는 ‘K-온디바이스 AI 반도체 시대를 준비하라’는 강연에서 “메모리 슈퍼사이클을 국산 시스템반도체 성장의 기회로 활용해야 한다”며 정부의 인센티브 정책을 주문했다.