아이브(IVE) 안유진을 모델로 플레이트 디자인 군 생활을 응원하는 안유진의 자필 엽서도 발송

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 하나금융그룹의 대표 모델인 아이브(IVE) 안유진의 사진을 플레이트(Plate) 디자인한 ‘하나 나라사랑카드’를 오는 16일부터 선보인다.

하나은행은 “이번에 새롭게 출시되는 ‘하나 나라사랑카드’에는 국방의 의무를 수행 중인 군 장병들에게 응원의 메시지를 전하고자 안유진 특유의 밝고 긍정적인 이미지를 담았다”고 13일 밝혔다. 카드 배송 시 군 복무 중인 청년들의 건강한 군 생활을 응원하기 위해 안유진이 격려의 메시지를 자필로 담은 엽서가 카드와 함께 동봉된다.

‘하나 나라사랑카드’는 군 장병의 생활 환경과 실소비 패턴에 맞춰 설계됐다는 게 특징이다. 장병들의 이용빈도가 높은 ▷군마트(PX) 최대 30% ▷온라인 쇼핑 20% ▷편의점 최대 30% 현장 할인 혜택 등을 전월 실적 조건 없이 제공한다.

또한 ▷버스, 지하철 등의 대중교통 ▷택시와 광역교통까지 최대 20% 캐시백 할인 서비스를 적용해 군 장병들의 이동수단을 지원하며, 군 복무 중 제한된 환경에서도 부담 없이 디지털 여가 생활의 즐거움을 누릴 수 있도록 배달앱·휴대폰 요금·OTT·모바일 음원·구독형 서비스 등에 할인 또는 캐시백 서비스를 제공한다.

이밖에도, 군 장병들이 외박이나 휴가 시 자주 이용하는 패스트 푸드 등의 외식 브랜드·PC방·카페·숙박앱 등의 업종은 물론 어학시험·서점·놀이공원 등 다양한 영역에서 폭넓은 할인과 캐시백 혜택을 받을 수 있도록 했다. 하나은행 측은 “군 장병들이 실질적으로 체감할 수 있는 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.