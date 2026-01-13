[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국여성경제인협회는 2월 13일까지 ‘2026년 여성기업 유공자 포상’ 신청을 접수한다고 밝혔다.

‘여성기업 유공자 포상’은 여성기업 발전과 육성에 기여한 유공 인사를 발굴하기 위한 전국 단위 포상으로, 337만 여성기업인을 대상으로 실시된다. 시상은 매년 7월 첫째 주에 열리는 ‘여성기업 주간’ 개막식에서 이뤄진다.

포상 부문은 모범여성기업인, 모범여성근로자(임원 포함), 여성기업 육성 공로자, 여성기업 지원 우수단체(기관) 등 4개 부문이다.

심사를 거쳐 산업훈장과 산업포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 정부포상과 함께 중소벤처기업부·기획재정부·성평등가족부·농림축산식품부·고용노동부 장관 표창, 국세청장·조달청장·특허청장 표창 등이 수여될 예정이다.

박창숙 한국여성경제인협회 회장은 “여성기업 유공자 포상은 혁신과 성장을 통해 국가 경제 발전과 일자리 창출에 기여해 온 여성기업인의 성과를 조명하는 계기”라며 “우수한 여성기업인의 사례가 널리 알려질 수 있도록 많은 관심과 적극적인 신청을 바란다”고 말했다.

포상 신청은 공고 내용을 참고해 2월 13일까지 관련 서류를 여경협 포상 담당자 이메일로 제출하면 된다. 이와 함께 한국여성벤처협회, 한국여성발명협회, IT여성기업인협회 등 주요 여성경제인 단체를 통한 추천도 받을 계획이다.

자세한 내용은 한국여성경제인협회 홈페이지 공지사항의 ‘2026년 여성기업 유공자 포상 공고’에서 확인할 수 있다.