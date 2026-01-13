신규 고객 대상 최대 3만원 할인 쿠폰

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 오는 2월 28일까지 트럭·버스용 타이어 전문 매장 TBX에서 ‘TBX 멤버십’ 론칭 6주년 기념 할인 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

한국타이어는 2020년 ‘TBX 멤버십’ 론칭 이후 국내 트럭∙버스용 고객들로부터 받아온 지속적인 신뢰와 성원에 보답하고, 멤버십 기반 고객 접점을 더욱 확대하기 위해 이번 프로모션을 마련했다고 설명했다.

행사 기간 TBX 멤버십 신규 가입 고객을 대상으로 트럭∙버스용 타이어 제품 2개 이상 구매 시 적용 가능한 최대 3만원 상당의 할인 쿠폰을 제공한다.

행사 대상은 한국타이어의 프리미엄 트럭용 타이어 브랜드 ‘스마트플렉스’ 제품군을 포함한 트럭∙버스용 타이어 제품 6종이다. 스마트플렉스는 최첨단 트럭∙버스용 타이어 기술 ‘스마텍’을 적용해 ▷안전성 ▷마일리지 ▷칩앤컷 방지 ▷재생 성능 ▷제동력 등 다섯 가지 핵심 요소를 기반으로 타이어 성능 전반을 향상시킨 점이 특징이다.

한편, 한국타이어는 트럭·버스 전문 매장 TBX를 통해 고객 중심의 최적화된 제품과 서비스를 제공하며, 국내 교체용 트럭·버스용 타이어 시장점유율 1위를 유지하고 있다. 2020년에는 ‘TBX 멤버십 앱’을 선보여 타이어 구매부터 사후 관리까지 원스톱으로 지원하는 포인트 적립, 무상보증 등 통합 고객 케어 프로그램을 운영하며 고객 만족도와 충성도를 지속적으로 높이고 있다.