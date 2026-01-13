9일, 삼성 강남에서 ‘갤럭시 크루 2026’ 발대식 개최 운동∙패션∙게임∙여행 등 11개 분야 크리에이터로 구성 갤럭시 사용 경험∙노하우를 SNS 콘텐츠로 제작∙소개

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 9일 삼성 강남에서 갤럭시 콘텐츠 크리에이터 ‘갤럭시 크루 2026’ 발대식을 개최했다고 13일 밝혔다.

갤럭시 크루는 앞서 2024년 20여 명, 2025년 60여 명 규모로 시범 운영됐다. 2025년에는 시범 운영 기간 동안 갤럭시 크루는 약 4000건의 콘텐츠를 제작해 공유하고, 누적 조회수 9000만 회, 댓글 11만 개를 기록했다. 활동 기간 갤럭시 크루들의 팔로워 수도 16만 명 이상 증가하는 등 삼성전자와 갤럭시 크루가 함께 성장하는 성과를 내기도 했다.

이에 삼성전자는 올해부터 더 많은 갤럭시 팬들과 소통하고, 갤럭시의 가치를 효과적으로 전달하기 위해 갤럭시 크루 2026을 공식 운영하기로 했다.

갤럭시 크루 2026은 운동∙패션∙게임∙뷰티∙댄스 등 11개 분야의 다양한 크리에이터 70명으로 구성됐으며, 활동 기간은 약 1년이다.

갤럭시 크루는 각자의 다양한 라이프스타일 속에서 갤럭시 제품 사용 경험과 활용 노하우를 영상, 이미지 등 콘텐츠로 제작해 소개할 예정이다.

특히 이들은 갤럭시 AI 기능을 일상에서 자연스럽게 활용하는 모습을 1020세대가 공감할 수 있는 SNS 콘텐츠로 선보일 계획이다.

삼성전자는 갤럭시 크루의 콘텐츠 제작 지원을 위해 ▷최신 갤럭시 모바일 제품 증정 ▷제품 공개 행사 초청 ▷공연∙전시 등 참여 기회 제공 ▷삼성전자와 SNS 콘텐츠 협업 등 다양한 혜택을 제공한다.

또 삼성전자는 갤럭시 크루가 콘텐츠 기획부터 제작까지 전 과정에서 갤럭시 제품과 AI 기능을 더 잘 활용할 수 있도록 별도 교육도 진행할 예정이다.

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시크루 활동은 갤럭시를 사랑하는 마음을 담아 자신만의 언어와 감각으로 갤럭시 경험을 함께 하는 팬들의 이야기”라며 “앞으로도 다양한 크리에이터들과 협업해 1020세대가 공감할 수 있는 콘텐츠로 브랜드경험을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.