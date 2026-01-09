전년 대비 72% 급증 서클 USDC 거래액 18조달러

[헤럴드경제=문이림 기자] 지난해 스테이블코인의 글로벌 거래액이 역대 최고치를 기록했다.

9일 시장조사기관 아르테미스 애널리틱스에 따르면 지난해 스테이블코인의 거래량은 전년 대비 72% 늘어난 33조달러(약 4경8000조원)로 집계됐다.

서클이 발행하는 스테이블코인 USDC가 18조3000억달러의 거래액을 기록해 1위를 차지했다.

테더의 스테이블코인 USDT(13조3000억달러)가 그 뒤를 이었다.

이날 블룸버그는 USDC가 암호화폐 기반의 금융 서비스인 ‘디파이’(DeFi) 플랫폼에서 특히 많이 거래됐다고 보도했다.

USDT는 주로 일상생활에서의 결제, 사업 거래, 보존 자산 용도로 활용됐다.

단테 디스파르테 서클 최고전략책임자(CSO)는 “세계 최고 수준의 규제 신뢰성을 갖췄고 가장 깊은 유동성을 갖춰 사람들이 USDC를 선택하고 있다”고 블룸버그에 말했다.

시가총액 규모는 테더가 훨씬 더 크다. USDT의 시총은 현재 1870억달러다. 서클 USDC(750억달러)의 2.5배에 달한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 가상화폐에 친화적인 정책을 펼치고 있다. 지난해 7월에는 스테이블코인을 제도권으로 편입하는 ‘지니어스법’이 미 의회를 통과했다.