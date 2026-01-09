[헤럴드경제=김성훈 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 3년 내로 로봇이 외과의사를 뛰어넘을 것이라며 “의대에 가는 것이 의미가 없다”고 주장했다.

머스크는 7일(현지시간) 공개된 기업가 피터 디아만디스의 팟캐스트 ‘문샷(Moonshots)’에 출연해 “지금은 훌륭한 외과의사가 심각하게 부족하다”며 “한 사람이 제대로 된 의사가 되기까지는 많은 시간이 들고 비용도 많이 든다”고 했다.

또 “게다가 의학 지식은 계속 바뀌니까 모든 걸 따라잡는 것도 거의 불가능하다”, “의사들은 시간이 제한돼 있고 실수도 한다”며 ‘인간 의사’의 한계점을 지적했다.

머스크는 ‘로봇이 최고의 외과의사보다 나아지는 시점이 언제쯤이 될 것으로 보냐’는 물음에 “3년”이라고 답했다. 이어 “아마 지구상에 있는 외과의사보다 훌륭한 외과 수술을 하는 옵티머스 로봇(테슬라의 휴머노이드 로봇)이 더 많아질 것”이라고 내다봤다.

머스크는 “3년이면 인간보다 낫고, 4년이면 거의 모든 인간보다 낫고, 5년이면 비교 자체가 안 된다”며 “사람들은 로봇이 얼마나 많아질 지 과소평가하고 있다”고 했다.

그러면서 “전 세계 누구나 지금 대통령이 받는 것보다 더 나은 의료 서비스를 받게 될 것”이라며 “의대는 의미가 없다”고 강조했다.

실제로 실제 의료 현장에선 수술 로봇의 성과가 속속 보고되고 있다. 대표 사례는 메드트로닉의 ‘휴고’(Hugo) 로봇 수술 시스템이다. 우리나라에서도 서울대병원이 지난해 휴고 로봇을 국내 최초로 도입해 암수술을 하는 등 확산하고 있다.

미국 비뇨기과학회(AUA)가 발표한 연구에 따르면 휴고 로봇은 비뇨기과 수술 137건을 실시해 98.5%의 높은 성공률을 기록했다.