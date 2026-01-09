“베네수엘라 국민 인권 보호해야” 팔레스타인 민간인 보호 촉구도

[헤럴드경제=문이림 기자] 레오 14세 교황이 베네수엘라 정세를 둘러싼 긴장 고조에 대해 다시 한 번 우려를 표했다. 최근 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 혼란이 이어지고 있는 상황을 염두에 둔 발언으로 해석된다.

AFP·로이터 통신 등에 따르면 교황은 9일(현지시간) 바티칸 주재 외교사절단을 만나 “카리브해 지역에서 고조되는 긴장은 심각한 우려의 대상”이라며 “최근의 전개 상황에 비춰 베네수엘라 상황이 많이 걱정된다”고 말했다.

그러면서 “전쟁이 다시 유행하고 전쟁의 열기가 가득 차 있다”고 우려했다. 러시아·우크라이나 전쟁, 미국과 베네수엘라 간 갈등 빈번해진 국가 간 무력 충돌을 지목한 것으로 보인다. 그린란드 매입을 추진하는 미국의 행보를 겨냥한 메시지라는 분석도 있다.

교황은 베네수엘라 국민의 권리 보장을 거듭 촉구했다. 그는 “베네수엘라 국민의 의지를 존중하고 그들의 인권·시민권을 보호하며 안정과 화합의 미래를 보장할 것을 다시 한번 호소한다”고 했다.

또 “요르단강 서안에서 팔레스타인 민간인을 상대로 한 폭력이 늘고 있다”라며 “이들은 자신의 땅에서 평화롭게 살 권리가 있다”고 말했다.

가자지구 주민들도 언급했다. 교황은 “그들의 땅에서 지속적인 평화와 정의의 미래를 보장받아야 한다”고 강조했다.