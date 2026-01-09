강원 산지 최대 15㎝ 중부는 밤부터 그쳐

[헤럴드경제=문이림] 토요일인 10일은 전국이 비 또는 눈이 내리겠다.

새벽 중부지방을 시작으로 오전부터 남부지방, 오후부터 제주도에 비나 눈이 내리겠다.

경기 동부와 강원 내륙·산지에는 많은 눈이 예보됐다. 충남을 제외한 중부지방에서는 밤에 눈 또는 비가 대부분 그칠 것으로 보인다.

예상 적설량은 경기 동부 3∼8㎝, 경기 서부·경북 북부 내륙·북동 산지 1∼5㎝, 서울·인천 1∼3㎝, 대구·경북 중부 내륙·북부 동해안은 1㎝ 안팎이다.

9일부터 10일까지 강원 내륙·산지에는 3∼10㎝, 많은 곳은 15㎝ 이상 쌓일 것으로 예측된다.

10일부터 11일까지 예상 적설량은 대전·세종·충남과 충북 중·남부에 1∼5㎝, 충북 북부와 전남 동부 남해안에 2∼7㎝, 광주·전남(동부 남해안 제외), 전북, 제주 산지에는 5∼15㎝의 눈이 내리겠다. 전북 서해안과 전남 서해안에는 20㎝ 이상 쌓일 가능성도 있다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼10㎜, 강원 동해안과 경북 북부 내륙·북동 산지 5㎜ 미만, 대구·경북 중부 내륙과 경북 동해안, 경남 중부 내륙은 1㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 -2~8도, 낮 최고기온은 2~12도로 예보됐다.