“베네수엘라 평화 추구 신호에 불필요” 미군 선박은 현 위치 유지

[헤럴드경제=문이림 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 상대로 계획됐던 두 번째 공격을 취소했다고 9일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 올린 글에서 “베네수엘라가 ‘평화를 추구한다’는 신호로 정치범을 대규모로 석방하고 있다”며 “이는 매우 중요하고 현명한 제스처”라고 말했다.

그는 “미국과 베네수엘라는 특히 석유·가스 인프라를 보다 크고 현대적인 형태로 재건하는 과정에서 잘 협력하고 있다”고 했다. 이어 “이 같은 협력 덕분에 앞서 예상됐던 두 번째 공격을 취소했다”며 “더는 필요하지 않을 것으로 보인다”고 덧붙였다.

다만 모든 미군 선박은 안전과 안보 목적을 위해 현 위치에 머물 것이라고 전했다.

또, 그는 “최소 1000억달러(약 146조원)가 ‘빅 오일’로 불리는 메이저 석유회사들에 의해 투자될 것”이라며 “오늘 백악관에서 이들 경영진과 만날 예정”이라고 밝혔다.