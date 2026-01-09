서울 강서구 대한항공 본사에서 창단식 플레잉코치 1명·선수 1명 구성

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공 클레이 사격팀은 9일 오전 서울 강서구 대한항공 본사에서 창단식을 열고 공식 출범했다.

클레이 사격은 하늘로 날아가는 원반 모양의 표적을 총으로 맞히는 경기다. 1900년 파리올림픽에서 정식종목으로 채택되면서 전 세계적으로 널리 알려졌다. 하지만 사격 세부 종목 중에서도 비용이 많이 들고 선수 풀이 적은 탓에 엘리트 선수 양성 기반이 약한 종목으로 꼽힌다.

대한항공 클레이 사격팀 창단은 비인기 종목 육성을 통한 저변 확대와 종목 활성화에 기여하고, 사격 국가대표 양성 및 국제 대회 메달 획득으로 국위선양에 이바지하고자 마련됐다.

대한항공 클레이 사격팀은 2004년 아테네올림픽에서 은메달(더블 트랩)과 동메달(트랩)을 따내며 한국 클레이 사격 사상 첫 메달을 획득한 이보나(44) 선수가 플레잉 코치를 맡는다. 플레잉 코치는 선수로 뛰면서 코치 역할도 수행하는 직책을 말한다. 함께 입단한 엄소연(37) 선수는 2010년부터 선수로 활동하며 국내외 대회에서 다수의 입상 경력을 보유한 베테랑이다.

대한항공 관계자는 “클레이 사격팀 선수단이 국내외 대회에서 맘껏 기량을 펼칠 수 있도록 적극 지원할 계획”이라며 “대한항공은 앞으로도 비인기 종목 육성과 저변 확대를 위한 후원을 지속해 나가겠다”고 전했다.

한편, 대한항공은 국내 스포츠 발전을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 남자 프로배구단 ‘대한항공 점보스’와 여자 탁구단, 장애인 스포츠 선수단 운영, 각종 스포츠 대회 후원 등을 통해 대한민국 체육계 발전에 힘쓰고 있다.

이 외에도 ‘엑설런스 프로그램’을 통해 스포츠 각 분야에서 탁월한 능력을 발휘해 국민의 자긍심과 국가 인지도를 높인 선수들에게 국제 대회 및 전지훈련에 필요한 항공권 등을 지원하고 있다.