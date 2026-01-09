[헤럴드경제=이명수 기자] 미국에서 연방 이민국 요원들이 또다시 총격을 가해 시민이 부상을 입는 사건이 발생했다.

노컷뉴스에 따르면, 미네소타주 미니애폴리스에서 30대 백인 여성이 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 숨진 지 하루 만이다.

AP통신은 8일(현지시간) 오리건주 포틀랜드 경찰을 인용해 “연방 요원이 연루된 총격 사건으로 2명이 병원에 이송됐다”고 보도했다.

미 연방수사국(FBI) 포틀랜드 사무소도 “오후 2시 15분쯤 발생한 요원이 연루된 총격 사건을 조사하고 있다”고 밝혔다.

총격을 받고 병원으로 후송돼 치료 중인 2명의 현재 상태는 정확히 알려지지 않았다.

밥 데이 포틀랜드 경찰서장은 “미니애폴리스 총격 사건 이후 많은 분들이 고조된 감정과 긴장감을 느낀다는 것을 이해한다”며 “하지만 추가로 상황을 파악하는 동안 지역 시민분들이 침착함을 유지해 주시길 부탁한다”고 말했다.

포트랜드 경찰은 사건 초기 병원 근처에서 총격 사건이 발생했다는 신고를 접수하고 출동했다.

하지만 몇 분 후 총에 맞은 남성이 몇 마일 떨어진 다른 지역에서 도움을 요청하고 있다는 사실을 파악하고 현장에 도착해 총상을 입은 시민 2명을 발견했다.

경찰은 이들이 연방 요원들과의 총격전에서 부상을 입은 것으로 판단했다.